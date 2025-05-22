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Студенты в России создали инновационный двигатель для беспилотников
В Пермском политехническом университете представлен новый двигатель для дронов, обеспечивающий на 5-10% большую эффективность по сравнению с существующими аналогами.
Студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали новый тип двигателя для беспилотников, который отличается повышенной экономичностью и способен увеличить дальность полета дрона, передает ТАСС. Пресс-служба вуза отметила, что установка сочетает элементы самолетного и автомобильного двигателей.
Ключевые детали новой силовой установки – поршень, создающий мощный воздушный поток, камера сгорания, разгоняющая поток, и турбина, преобразующая его скорость в механическое вращение.
«Эффективность нашей установки на 5-10% выше, чем у двигателей внутреннего сгорания, которые сейчас используются в беспилотниках, что повышает максимальную дальность полета, при этом снижая расход топлива», – заявил студент кафедры «Авиационные двигатели» ПНИПУ Даниил Власов.
По данным вуза, гибридный двигатель является инновационным проектом, сочетающим преимущества турбинных и поршневых установок. В университете считают, что новая разработка может сделать малую авиацию доступнее и сократить затраты на эксплуатацию. Сейчас команда разработчиков готовит документы для патентования изобретения. Исследование выполнено в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».
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