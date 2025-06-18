Эксперты на ПМЭФ обсудили будущее социальной архитектуры в России

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие прошло при поддержке Экспертного института социальных исследований и Российской ассоциации по связям с общественностью, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. На сессии были рассмотрены вопросы адаптивности социальной архитектуры, а также старт конкурса социальных архитекторов, который завершится в октябре.

Начальник управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев подчеркнул, что социальный архитектор призван разрабатывать и реализовывать проекты, отвечающие на вызовы времени, а ведущие вузы страны уже начали обучение кадров в этой сфере.

Эксперты отметили, что участие бизнеса и общественных организаций в социальных инициативах становится все более востребованным. Были приведены примеры успешных проектов в различных регионах, в том числе программы «Россия – страна возможностей», «Движение первых» и «На Севере – жить». В частности, губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал об улучшении демографической ситуации благодаря социальным стратегиям, а представители бизнеса – о роли корпоративных фондов и софинансирования.

Особое внимание уделялось роли молодежи в социальных изменениях, а также важности вовлечения граждан в проекты, способствующие улучшению качества жизни на местах. Спикеры выделили общественные советы как эффективный инструмент диалога власти, бизнеса и жителей. Эксперты также акцентировали внимание на необходимости повышения социальной ответственности компаний, релокации центральных офисов в регионы и развитии культурных кластеров.

В завершение сессии прозвучала идея единого масштабного социального проекта «В России – жить», который может объединить усилия руководителей, бизнеса и общества на благо страны.