Полиция Нижегородской области разыскала певшую на могиле бойца СВО школьницу

Tекст: Дарья Григоренко

Полиция Нижегородской области установила личность 15-летней школьницы, которая была запечатлена на видео, снятом на кладбище Борского района. Девочка с хохотом пела песню Аллы Пугачевой «Забери меня с собой» у могилы участника спецоперации, что вызвало бурную реакцию в социальных сетях, передает РИА «Новости».

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что «по факту появления информации в сети интернет о непристойном поведении несовершеннолетней на одном из кладбищ Борского района сотрудниками полиции проводится проверка».

С несовершеннолетней проведена профилактическая беседа, а с ее законными представителями продолжают работать сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее подозреваемых в осквернении могил участников СВО в Ростовановском задержали в Ставрополье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на кладбище поселка Нижнегорский в Крыму вандалы подожгли могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и еще трех участников специальной военной операции.