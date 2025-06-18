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Полиция Нижегородской области разыскала певшую на могиле бойца СВО школьницу
15-летняя школьница, устроившая музыкальный перформанс у могилы участника спецоперации на Украине в Борском районе, прошла профилактическую беседу с полицией, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Полиция Нижегородской области установила личность 15-летней школьницы, которая была запечатлена на видео, снятом на кладбище Борского района. Девочка с хохотом пела песню Аллы Пугачевой «Забери меня с собой» у могилы участника спецоперации, что вызвало бурную реакцию в социальных сетях, передает РИА «Новости».
В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что «по факту появления информации в сети интернет о непристойном поведении несовершеннолетней на одном из кладбищ Борского района сотрудниками полиции проводится проверка».
С несовершеннолетней проведена профилактическая беседа, а с ее законными представителями продолжают работать сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
Ранее подозреваемых в осквернении могил участников СВО в Ростовановском задержали в Ставрополье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на кладбище поселка Нижнегорский в Крыму вандалы подожгли могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и еще трех участников специальной военной операции.