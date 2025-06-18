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    Вашингтон охладел к оружейным сделкам с Зеленским
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    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.

    14 комментариев
    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

    4 комментария
    18 июня 2025, 07:15 • Новости дня

    Российская армия взяла под контроль часть Серебрянки в ДНР

    Tекст: Александра Юдина

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения российской армии продвинулись более чем на один километр в районе Серебрянки в Донецкой Народной Республике.

    По его словам, продвижение продвижения в направлении наступления в направлении Григоровки, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что часть Серебрянки уже находится под огневым контролем российских сил. Бои за населенный пункт продолжаются.

    Ранее Марочко сообщил, что российская армия приступила к боям за Новый Мир. Несколькими днями ранее он рассказывал, что российские войска сосредоточились на зачистке освобожденных территорий и наращивании сил в районе Волчанска Харьковской области.

    17 июня 2025, 10:05 • Новости дня
    Стали известны цели российских ударов по аэропорту Киева

    «РВ»: Целями российских ударов по аэропорту Киева могли стать комплексы Patriot

    Стали известны цели российских ударов по аэропорту Киева
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли удары по аэропорту Жуляны, где, предположительно, находились американские комплексы Patriot, сообщили военкоры.

    Российские военные ночью атаковали международный аэропорт Жуляны в Киеве беспилотниками «Герань» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По данным военных корреспондентов, целью ударов могли быть американские системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные на территории аэропорта, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В результате атаки в Жулянах произошли мощные взрывы и пожары, аналогичные возгорания зафиксированы и в других районах Киева. По словам очевидцев, в городе звучали сирены и работала система ПВО. Военкоры отмечали, что сначала были применены дроны, затем по объекту нанесли удар ракеты «Кинжал». Спустя несколько часов были зафиксированы новые удары по аэропорту.

    По информации Telegram-канала «Военная хроника», атаке подверглись также Борисполь и другие военные объекты. Военный корреспондент Владимир Романов сообщил, что Черноморский флот России запускал по территории Украины крылатые ракеты «Калибр», а авиация Воздушно-космических сил применяла «Кинжалы».

    Украинские власти заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что минувшей ночью под обстрелом оказались 27 локаций в разных районах столицы. Он отметил, что на местах работают все экстренные службы и призвал граждан соблюдать ограничения. Начальник киевской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что российские военные выпустили по городу 175 беспилотников и более 14 крылатых ракет, среди которых были и баллистические.

    Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в Киеве после серии взрывов были повреждены объекты критической инфраструктуры.

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    17 июня 2025, 20:44 • Новости дня
    Глава курского сельсовета погиб после удара дрона ВСУ

    Глава сельсовета в Белгородской области погиб при атаке дрона на его автомобиль

    Глава курского сельсовета погиб после удара дрона ВСУ
    @ Администрация Гончаровского сельсовета

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки украинского дрона на автомобиль в Ракитянском районе Белгородской области погиб глава Гончаровского сельского совета Александр Гаркавенко.

    Дрон ВСУ целенаправленно атаковал легковой автомобиль, в котором находился Гаркавенко, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Инцидент произошел в Ракитянском районе недалеко от села Борисполье. Полученные ранения оказались смертельными, мужчина скончался на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее при обстреле украинскими военными города Шебекино в Белгородской области погиб мирный гражданин. А в Кременной ЛНР в результате атаки дрона ВСУ погибли два жителя.

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    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    17 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины под Киевом и в Запорожье
    ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины под Киевом и в Запорожье
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник ВС Россиии нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киевской области и Запорожье.

    Поставленная цель ударов была достигнута. В итоге все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее были названы цели российских ударов по аэропорту Киева.

    Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в Киеве после серии взрывов были повреждены объекты критической инфраструктуры.

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    18 июня 2025, 05:25 • Новости дня
    СБУ объявила певца Григория Лепса в розыск за поддержку СВО
    СБУ объявила певца Григория Лепса в розыск за поддержку СВО
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские власти объявили певца Григория Лепса в розыск, обвинив его в публичной поддержке спецоперации и обещании вознаграждения российским военным.

    Служба безопасности Украины (СБУ) объявила российского певца Григория Лепса в розыск, сообщает РИА «Новости». По данным украинских властей, исполнитель был внесен в соответствующую базу в марте 2025 года.

    В начале марта ведомство заочно предъявило Лепсу обвинение из-за его публичной поддержки российской спецоперации на Украине. В СБУ отмечают, что поводом послужило обещание певца выплатить российским солдатам по миллиону рублей за уничтоженный танк ВСУ.

    «Лепс был объявлен в розыск 4 марта 2025 года», – уточнило агентство.

    Днем ранее, 3 марта СБУ предъявила артисту заочные обвинения в поддержке СВО и бойцов российской армии.

    СБУ регулярно предъявляет заочные обвинения деятелям из России и преследует их, объявляя в розыск.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения российской журналистке Ольге Скабеевой, ее обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины и информационных манипуляциях.

    В конце марта СБУ заочно обвинила по трем статьям и объявила в розыск телеведущего и генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. В том же месяце актеру Ивану Охлобыстину были предъявлены обвинения по трем уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность Украины и пропаганду войны.

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    17 июня 2025, 08:10 • Новости дня
    ВС России прорвали укрепленную оборону ВСУ севернее Верхнекаменского в ДНР

    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ у Верхнекаменского в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины севернее населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, российские военные прорвали эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины севернее населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Военный эксперт сообщил, что мощный концентрированный удар и натиск российских войск позволили осуществить этот прорыв.

    По информации Марочко, прорыв обороны ВСУ дал возможность российским бойцам продвинуться к поселку Серебрянка. Он добавил, что такое развитие событий ухудшило тактическое положение украинских войск у населенного пункта Григоровка.

    Эксперт отметил, что украинские подразделения в настоящее время пытаются удержать ключевые позиции в районе Верхнекаменского. По его словам, в этом районе продолжаются ожесточенные боестолкновения.

    Ранее  Марочко сообщал, что передовые отряды российских военных заняли позиции возле Верхнекаменского, до окраин Северска осталось пройти примерно четыре километра.

    ВС России продвигаются к Северску с нескольких направлений.


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    17 июня 2025, 07:55 • Новости дня
    «Северяне» отбили серию атак ВСУ на Курскую область

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как ВСУ с разных направлений тщетно пытались прорвать оборону, так как командование ВСУ все еще «не отказалось от идеи захвата нескольких квадратных метров в Курской области».

    Как рассказали бойцы, дважды из района Рыжевки пытались проникнуть на российскую территорию неонацисты из 24-го батальона «Айдар» (включен в российский реестр террористов и экстремистов), однако после стрелковых боев большая часть нападавших была ликвидирована, остальные бежали, рассказали авторы неофициального Telegram-канала группировки войск «Северный ветер».

    Затем штурмовая группа 158-й бригады ВСУ атаковала из Бессаловки, но тоже была уничтожена российскими десантниками. Группа из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, выдвинувшаяся из Искрисковщины, также была уничтожена операторами FPV-дронов.

    Еще одну попытку прорваться в поселок Новый Путь предприняла штурмовая группа 47-й бригады ВСУ, большинство бойцов которой было уничтожено, остальные отступили,

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 80 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях), – уточнили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва ВСУ на российскую территорию, отразив пять ночных атак на Теткино и продолжив продвижение на Сумском направлении.

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    17 июня 2025, 09:15 • Новости дня
    В Донецке прогремели десять мощных взрывов

    В Ленинском районе Донецка произошли десять мощных взрывов

    Tекст: Вера Басилая

    В Ленинском районе Донецка раздалось минимум десять взрывов, после чего в городе сработали системы противовоздушной обороны.

    Минимум десять взрывов были зафиксированы в Ленинском районе Донецка. По информации корреспондента, наиболее интенсивные взрывы услышали жители спального района города, передает ТАСС.

    В настоящее время в Донецке активно работают системы противовоздушной обороны, что подтверждают местные источники.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при атаке ВСУ в Донецке пострадали шестеро подростков.

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    18 июня 2025, 01:11 • Новости дня
    Зеленский пытался выпросить у G7 40 млрд долларов

    Зеленский пытался выпросить у G7 40 млрд долларов

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский просил у западноевропейских партнеров денег на обеспечение ежегодной поддержки Украины в размере 40 млрд. долларов, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

    «Важно обеспечить 40 млрд долларов США ежегодной бюджетной поддержки для Украины – для нашей устойчивости, для того чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров G7, включая США», – написал он.

    При этом Зеленский просил о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) и финансировании производства беспилотников-перехватчиков, разработкой которых, по его словам, занимается Киев, передает ТАСС.

    Зеленский ранее заявлял, что опасается прекращения американской военной помощи, надеясь обсудить это с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7, однако Трамп досрочно покинул саммит, поэтому Зеленский пишет в соцсетях о том, как Украина призывает Трампа «использовать свое реальное влияние» и положить конец войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах увеличить военную помощь Украине после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве. При этом Зеленский заявил, что обострение ситуации между Израилем и Ираном может привести к снижению западной поддержки Киева.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон охладел к оружейным сделкам с Зеленским.

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    18 июня 2025, 04:36 • Новости дня
    Макрон на саммите G7 проговорился о «новых беспрецедентных санкциях»

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский президент Эммануэль Макрон на полях саммита G7 высказал мнение о том, как «заставить Россию» вернуться за столь переговоров, передает телеканал BFMTV.

    «Мы должны усилить ограничения новыми, беспрецедентными санкциями», – приводит слова Макрона BFMTV.

    По его словам, американский лидер Дональд Трамп согласен с позицией француза, как и со мнением о том, что урегулированию ситуации определенно поможет скоординированные действия не только США, но и стран ЕС и других государств.

    Макрон сообщил, что европейцы и сенаторы США уже приготовили новые рычаги давления на Россию ради мирового соглашения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство Канады после саммита G7 в Кананаскисе разместило на сайте очередной перечень лиц и организаций России, против которых распространены санкции страны.

    Также правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов.

    МИД Австралии сообщил в среду о санкциях в отношении 60 судов России, которые якобы числятся в так называемом теневом флоте. Глава ведомства Пенни Вонг заявила, что эти суда участвуют в обходе международных санкций против России.

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    17 июня 2025, 08:31 • Новости дня
    Ударом ФАБ уничтожен отведенный из Комара взвод ВСУ

    Ударом ФАБ уничтожен взвод и техника ВСУ, выведенные из Комара

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удар ФАБом по Воскресенке, уничтожив взвод ВСУ и несколько операторов подразделения «Птицы Мадьяра», выведенных ранее из Комара, сообщили в силовых структурах.

    Российские войска нанесли удар ФАБ по населенному пункту Воскресенка, в результате чего был уничтожен взвод 3-го механизированного батальона 141-й пехотной бригады ВСУ, передает ТАСС.

    В числе ликвидированных оказались операторы 414-й отдельной бригады беспилотных систем, известных как «Птицы Мадьяра».

    По данным силовиков, именно эти подразделения были ранее выведены ВСУ из села Комар в Воскресенку на западе ДНР.

    Кроме того, в ходе атаки было уничтожено оборудование, в том числе гексокоптеры типа «Баба-яга». Силовые структуры уточнили, что среди уничтоженных солдат находились специалисты элитного подразделения украинских беспилотников.

    Ранее российские войска уничтожили часть группировки ВСУ ударами ФАБ на границе с Днепропетровской областью.

    Военный аналитик отметил появление новых угроз для ВСУ после освобождения Комара.

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    17 июня 2025, 19:56 • Новости дня
    ВСУ нанесли новые удары беспилотниками по Белгородской области

    Беспилотники ВСУ повредили дома, авто и предприятия в Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате серии атак беспилотников в нескольких населенных пунктах Белгородской области повреждены частные дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

    В Белгородском районе на хуторе Церковный беспилотник ударил по сельхозпредприятию, пробив кровлю одного из корпусов, а в поселке Октябрьский от детонации дрона поврежден забор частного дома, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    В Шебекино после атаки беспилотника в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы, пострадали три легковых автомобиля. Второй FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно – повреждены еще две машины. В селе Муром FPV-дрон атаковал частное домовладение, осколки повредили кровлю и фасад.

    В селе Старовщина на грузовой автомобиль также совершен удар дронов – у машины выбиты стекла и посечена кабина. В районе села Волчья Александровка Волоконовского района FPV-дрон сдетонировал на коммерческом объекте и повредил оборудование.

    В Грайвороне беспилотник повредил микроавтобус, выбив боковое стекло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, силы ПВО уничтожили за утро 24 украинских беспилотника над пятью регионами. Посол Мирошник сообщил, что за неделю 14 детей пострадали от беспилотников ВСУ.

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    17 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии понимания по новому раунду переговоров с Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент отсутствует понимание относительно нового раунда российско-украинских переговоров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент нет ясности относительно проведения нового этапа переговоров, передает ТАСС.

    Он уточнил, что, несмотря на отсутствие понимания по следующему раунду, была проведена значительная работа по реализации договоренностей, достигнутых сторонами в Стамбуле. Песков отметил, что этот процесс продолжается, но о новых встречах говорить пока рано.

    Ранее Песков заявил, что вопрос о смене места проведения переговоров между Россией и Украиной на данный момент не поднимался.

    Турецкие власти заявили о готовности организовать встречу делегаций России и Украины при подтверждении готовности сторон.

    Президент России Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о намерении Москвы вернуться к переговорам с Киевом после 22 июня.

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    18 июня 2025, 01:41 • Новости дня
    Мерц назвал актуальным вопрос о вступлении Украины в ЕС и НАТО

    Канцлер ФРГ назвал актуальным вопрос о вступлении Украины в ЕС и НАТО

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти Германии не исключили, что после завершения конфликта Украина сможет снова претендовать на вступление в ЕС и НАТО, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    По его словам, тема членства Украины в ЕС и НАТО остается актуальной.

    «Украине предложили стать членом Европейского союза. Процесс запущен. Членство НАТО не снято с повестки дня, но в настоящий момент оно не может быть темой для обсуждения, поскольку страна, которая находится в состоянии войны, не может быть принята в НАТО», – приводит слова Мерца в интервью телеканалу ARD ТАСС.

    Он добавил, что в долгосрочной перспективе, все возможно.

    Мерц также заявил, что на саммите G7 старался уговорить президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России, чтобы «убедить помочь закончить эту войну».

    Немецкий канцлер считает, что разрешить украинский конфликт можно только за счет усиления экономического давления на Россию. И сделать это должны США, так как Китай делать этого не будет, заявил Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать.

    До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который призвал к новым санкциям против России.


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    18 июня 2025, 06:10 • Новости дня
    Berliner Zeitung назвала отъезд Трампа с саммита G7 «горьким посланием» Украине

    Berliner Zeitung: Отъезд Трампа с саммита G7 стал «горьким посланием» Зеленскому

    Tекст: Ирма Каплан

    Второй день саммита G7 должен был быть посвящен Украине, и Владимир Зеленский хотел обсудить с американским президентом Дональдом Трампом поставки оружия и гарантии безопасности, однако американец спешно вернулся в Вашингтон и украинские СМИ единогласно заявляют, что теперь совершенно неясно, состоится ли эта встреча вообще.

    Внезапный отъезд Трампа с саммита G7 показывает, что для США конфликт между Израилем и Ираном гораздо более актуален, пишет немецкая Berliner Zeitung.

    Газета отмечает, что последствия для Украины могут быть такими, что США станут инвестировать в возможную смену режима в Тегеране и сосредоточатся на этой цели, а не на поддержке Украины.

    «Для Украины преждевременное возвращение Трампа в Вашингтон является горьким посланием: несмотря на войну и ежедневные атаки России, ситуация на Украине отходит на второй план», – констатирует издание.

    Berliner Zeitung снова задается вопросом, будет ли у Зеленского еще шанс на своевременный разговор с Трампом, пока это вопрос без ответа. Если беседы так и не произойдет, это станет еще одним ударом по Киеву.

    «Это станет еще одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы. Для Вашингтона пожар в Киеве, Одессе и так далее  менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве», – резюмирует газета.

    Напомним, Зеленский ранее заявлял, что опасается прекращения американской военной помощи, надеясь обсудить это с Трампом на полях саммита G7, однако американский лидер досрочно покинул саммит.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, FT узнала, что французский президент Эммануэль Макрон заставил американского коллегу гневно высказаться после слов о том, что глава Белого дома возвращается в Вашингтон из-за эскалации на Ближнем Востоке, так как, по словам Трампа, его вызвала гораздо более важная проблема.

    При этом глава киевского режима Владимир Зеленский после саммита заявил, что просил денег у западноевропейских партнеров на обеспечение ежегодной поддержки Украины в размере 40 млрд. долларов.

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    17 июня 2025, 12:59 • Новости дня
    ВС России поразили склады боеприпасов и материальных средств ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты пять американских управляемых авиабомб JDAM и 233 беспилотников, из них 203 вне зоны проведения спецоперации.

    Всего с начала СВО уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 63 970 беспилотников, 611 ЗРК, 23 935 танков и других бронемашин, 1572 боевые машины РСЗО, 26 280 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 950 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне в Минобороны сообщили, что было нанесено поражение предприятию ВПК Украины. В минувшие выходные ВС России поразили цеха производства ударных БПЛА и места их хранения.

    За минувшую неделю ВС России нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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