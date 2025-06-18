Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.7 комментариев
Российская армия взяла под контроль часть Серебрянки в ДНР
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения российской армии продвинулись более чем на один километр в районе Серебрянки в Донецкой Народной Республике.
По его словам, продвижение продвижения в направлении наступления в направлении Григоровки, передает ТАСС.
Марочко отметил, что часть Серебрянки уже находится под огневым контролем российских сил. Бои за населенный пункт продолжаются.
Ранее Марочко сообщил, что российская армия приступила к боям за Новый Мир. Несколькими днями ранее он рассказывал, что российские войска сосредоточились на зачистке освобожденных территорий и наращивании сил в районе Волчанска Харьковской области.