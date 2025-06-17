Верховный суд ликвидировал партию «Гражданская инициатива»

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно заявлению пресс-службы суда, иск был удовлетворен, а партия официально ликвидирована, передает РИА «Новости».

Из материалов дела, опубликованных в Telegram-канале партии, следует, что за последние семь лет организация не участвовала в ряде избирательных кампаний и не выдвигала достаточного количества кандидатов. В иске отмечалось, что это не соответствует требованиям действующего законодательства, что и послужило основанием для ликвидации.

Партия «Гражданская инициатива» участвовала в президентских выборах 2024 года, выдвинув Бориса Надеждина, однако его кандидатура не была зарегистрирована ЦИК из-за большого количества недействительных подписей.

Напомним, Верховный суд России вынес решение об отказе в удовлетворении иска Надеждина, оспаривающего требования Центральной избирательной комиссии к сбору подписей для регистрации кандидатом на президентских выборах.