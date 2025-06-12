Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.8 комментариев
Путин рассказал о неожиданном открытии в археологии для себя
Путин отметил важность археологии в изучении взаимодействия этносов в древности
Президент Владимир Путин отметил, что для него стало настоящим открытием, как археология позволяет узнать о взаимоотношениях разных этносов в древности, а не только о быте.
Владимир Путин во время неформального общения после награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий в День России рассказал, что был удивлен возможностями археологии, передает РИА «Новости». Он отметил, что впервые узнал о том, как с помощью археологических находок можно не только узнать о быте людей, но и определить взаимоотношения между разными этносами в древности.
Путин рассказал, что историк Валентин Янин объяснил ему, что артефакты, найденные рядом и принадлежавшие разным этносам, указывают на мирное сосуществование этих народов. Президент процитировал Янина: «Судя по всему, что мы находим, это говорит о том, что жили в мире и согласии друг с другом».
Путин подчеркнул, что для него это стало открытием и расширило понимание роли археологии в изучении истории, поскольку позволяет воссоздавать не только предметную культуру, но и отношения между сообществами, существовавшими сотни лет назад.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в День России в Кремле проходит церемония награждения лауреатов государственных премий за 2024 год и обладателей золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации».