Путин рассказал о неожиданном открытии в археологии для себя

Путин отметил важность археологии в изучении взаимодействия этносов в древности

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин во время неформального общения после награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий в День России рассказал, что был удивлен возможностями археологии, передает РИА «Новости». Он отметил, что впервые узнал о том, как с помощью археологических находок можно не только узнать о быте людей, но и определить взаимоотношения между разными этносами в древности.

Путин рассказал, что историк Валентин Янин объяснил ему, что артефакты, найденные рядом и принадлежавшие разным этносам, указывают на мирное сосуществование этих народов. Президент процитировал Янина: «Судя по всему, что мы находим, это говорит о том, что жили в мире и согласии друг с другом».

Путин подчеркнул, что для него это стало открытием и расширило понимание роли археологии в изучении истории, поскольку позволяет воссоздавать не только предметную культуру, но и отношения между сообществами, существовавшими сотни лет назад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в День России в Кремле проходит церемония награждения лауреатов государственных премий за 2024 год и обладателей золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации».