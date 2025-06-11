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Депутат рассказал об ограничениях для Booking.com после возвращения сервиса
Депутат Боярский: Booking.com сможет работать в России только для зарубежного бронирования
Возможное возвращение Booking.com на российский рынок может быть ограничено функцией бронирования только зарубежных путешествий, чтобы защитить отечественные сервисы.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил в своем Telegram-канале об условиях возвращения Booking.com в Россию. По его словам, в случае возобновления работы платформы ей могут разрешить только бронирование зарубежных поездок. Такая мера необходима для защиты российских туристических агрегаторов.
Боярский отметил: «Если он (Booking.com) проснется, то он убьет все наработки наших отечественных тур-агрегаторов, которые, по сути, полностью импортозаместили для наших граждан возможность путешествовать по собственной стране. И нужно составить протекцию им для того, чтобы они оставили за собой эту долю рынка».
Депутат подчеркнул, что зарубежные платформы ушли с российского рынка по политическим причинам, поэтому их возвращение должно сопровождаться ограничениями. Он считает недопустимым восстановление монополии иностранных сервисов и призывает обеспечить поддержку отечественным компаниям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что возвращение западных компаний на российский рынок теперь возможно только после подтверждения их надежности и готовности к честной конкуренции.
Президент России Владимир Путин обратил внимание на давление западных политических кругов на компании, что стало причиной их ухода с российского рынка. Шведский концерн IKEA не рассматривает возвращение на российский рынок в ближайшее время и сосредоточил свои усилия на других регионах, включая Азию.