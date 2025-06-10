Судя по всему, геополитический инструмент под названием «Украина» решено использовать до упора, до полного его износа. Для антитрамповской коалиции в Европе украинский вопрос остается стержневым элементом, без которого глобалистские элиты рискуют лишиться важного объединяющего фактора и мобилизующей повестки.0 комментариев
DM: Организаторам армейского парада в США велели избегать аналогий с нацистами
Организаторы армейского парада на Национальной аллее в Вашингтоне получили указание обеспечить масштабное зрелище без исторических аллюзий, особенно связанных с нацизмом, сообщили СМИ.
Как пишет Daily Mail со ссылкой на источники, Белый дом призвал минобороны не ограничивать число зрителей, несмотря на опасения в сфере безопасности. Ведомство также работает над тем, чтобы добиться как можно большего числа просмотров записей мероприятия и «превзойти показатели папы Римского», передает РИА «Новости».
Власти США велели организаторам парада устроить все так, чтобы не возникло ассоциаций с нацистами. «Пусть он будет масштабным. Пусть он будет длительным. И, что бы вы ни делали, больше никаких сравнений с Гитлером», – приводит газета слова одного из источников.
Парад пройдет в субботу вечером вдоль Национальной аллеи. В нем будут задействованы танки, артиллерия, исторические и современные военные самолеты, а также тысячи военнослужащих. Планируются выступления музыкантов, воздушная акробатика, церемонии призыва и перезаключения контрактов, а завершится день концертом и фейерверком. Мероприятие совпадает с 79-м днем рождения президента США Дональда Трампа.
18 мая в Ватикане прошла инаугурационная месса нового папы римского Льва XIV с участием тысяч верующих и более 150 делегаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ватикане объявили дату интронизационной мессы нового папы римского, при этом число аккредитованных журналистов превысило четыре тысячи. На новом гербе папы Льва XIV отразили символы августинского ордена и девиз «Да будут все едины».