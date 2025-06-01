В Москве прошел первый всероссийский выпускной «Орлят России»

В столице состоялся первый всероссийский выпускной программы «Орлята России», сообщается на сайте движения.

Порядка 500 четвероклассников из 19 субъектов страны, а также их педагоги, наставники и родители приняли участие в торжестве на ВДНХ, приуроченном ко Дню защиты детей. Организаторами выступили Российский детско-юношеский центр при поддержке Министерства просвещения, всероссийского детского центра «Орленок» и «Движения Первых».

На церемонии школьникам вручили знаки отличия «Движения Первых», символизирующие вступление в Общероссийское движение детей и молодежи. Мероприятие посетили высокопоставленные гости, в том числе начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, первый замминистра просвещения Александр Бугаев, зампред Госдумы Анна Кузнецова и председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

Чернышенко обратился к участникам: «Теперь вы все время будете первыми! Благодаря нашему президенту, у вас есть огромное количество возможностей для того, чтобы реализовать свои таланты».

Дети приняли участие в мастер-классах, играх и других активностях фестиваля «Движения Первых». Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что мероприятие объединило все лучшее, что создается для детей и молодежи в стране, а в ближайшее время участников вновь ждет встреча на Дне молодежи.

В этом году выпускниками программы «Орлята России» стали 1,1 млн школьников по всей стране. За четыре года реализации программа стала значимой частью системы воспитания, а ее координацию осуществляют советники директоров по воспитанию.

Всероссийский выпускной совпал с завершением первого четырехлетнего цикла программы, созданной в 2021 году.