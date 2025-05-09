Актриса Малькова-Макеева назвала Парад на Красной площади символом мощи и возрождения России

Tекст: Андрей Резчиков

«Парад в честь 80-летия Великой Победы вызывал особые чувства у каждого гражданина России. Такое ощущение, что он прошел под куполом самого Господа. Была необыкновенно красивая погода, грациозно пролетели истребители, прошла техника и парадные расчеты. Это символ абсолютной капитуляции нацизма в любом его проявлении», – поделилась впечатлениями от увиденного Анастасия Малькова-Макеева, актриса театра и кино.

По ее словам, особенно приятно было видеть слияние и дружбу народов на трибунах: «Здесь было большое количество иностранных гостей, руководителей государств. В самом параде участвовали иностранные военные. Это говорит о том, что путь, по которому мы идем, искренне поддерживают лидеры других государств и их народы».

Широкое международное представительство на параде – «свидетельство того, что советский народ не зря проливал кровь ради будущего человечества»: «События тех лет полностью повернули ход истории. Понимая эту ситуацию, многие лидеры государств, даже не участвовавших во Второй мировой, отдают дань подвигу советского народа. Более того, они видят здравый смысл, а также верный и единственный путь к многополярному миру, который предлагает российский лидер. В таком мире уважают их традиции и ценности. Они понимают, что за этим будущее. Они не хотят быть колонией ни Европы, ни Запада».

Кроме того, парад на Красной площади стал ярким проявлением мощи и символом силы возрожденной России. «За этим парадом наблюдал весь мир. Несмотря на мелкие пакости из разряда запрета стран Балтии пропустить самолет президента Сербии Александра Вучича в Москву, историю не переписать, наши «партнеры» опоздали. Важно и то, что я видела на параде много молодежи, детей. В них проснулась память предков о том, что происходило в нашей стране. Это уже необратимый процесс», – добавила собеседница.

Она также отметила, провокации ВСУ и Евросоюза в канун Дня Победы – яркое подтверждение того, что сегодня Россия борется с тем же противником, что и 80 лет назад: «Но я согласна со словами нашего президента, что чем больше нас пугают, тем сильнее и крепче мы становимся. К сожалению для врага, нас невозможно запугать».

Актриса считает, что День Победы объединяет все семьи России: «Это наша общая история, которая касается абсолютно каждого. В России нет ни одной семьи, которой не был бы памятен свой герой. Наши предки сражались на фронтах и в партизанских отрядах, создавали оружие на заводах, восстанавливали города, заботились о раненых. Поэтому единение ощущалось сегодня как никогда».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу парад на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне транслировали ведущие мировые медиа, включая СМИ из Британии, Германии, Китая и Японии.

В этом году на трибунах присутствовали лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Египта, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.

Парад Победы продлился около часа. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который начнется в пятницу в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут.