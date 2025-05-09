В администрации Трампа предложили Байдену отдыхать на пляже

Вице-президент Вэнс обвинил Байдена в провале внешней политики

Tекст: Денис Тельманов

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа выступила с резкой критикой в адрес внешнеполитического курса Джо Байдена, передает ТАСС.

В интервью телеканалу Fox News вице-президент Джей Ди Вэнс заявил: «Желаю Джо Байдену всего наилучшего. Меня не волнует, что он думает о внешней политике Америки, поскольку большая часть его действий оказалась полным провалом».

Вэнс добавил, что администрация Трампа намерена придерживаться политики, противоположной курсу Байдена. По его словам, в этом случае США смогут стать одной из самых успешных стран в сфере внешней политики за долгое время.

Вэнс посоветовал Байдену проводить время на пляже или заняться тем, чем он обычно занимается, а команде Трампа пообещал продолжить исправлять проблемы, созданные предыдущей администрацией. Также Вэнс возложил на Байдена ответственность за начало конфликта на Украине.

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