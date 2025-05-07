При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.0 комментариев
Аэропорты Иванова и Ярославля прекратили принимать рейсы
Аэропорты Иванова и Ярославля прекратили прием и отправку рейсов
Воздушные гавани в Иванове и Ярославле временно прекратили обслуживание всех вылетов и прилетов, что повлияло на расписание рейсов.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново (Южный) и Ярославль (Туношна), передает ТАСС.
Сообщается, что воздушные гавани перестали обслуживать рейсы на неопределенное время.
В информации Росавиации отмечено: «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново (Южный; код ИКАО: UUBI) и Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы».
Причины введения ограничений и сроки их снятия не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания «Победа» отменила часть рейсов 7 мая из-за ограничений в работе аэропортов Центральной России. Ассоциация туроператоров России посоветовала пассажирам иметь при себе наличные мелкими купюрами и заранее включать роуминг. А певец Николай Басков рассказал, что провел более шести часов на борту самолета в аэропорту Пулково в Петербурге.