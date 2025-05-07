Басков шесть часов просидел в самолете в Петербурге

Басков рассказал, что шесть часов не может покинуть самолет в Петербурге

Tекст: Дарья Григоренко

Самолет, летевший из Иркутска в Москву, вынужденно сел в Петербурге из-за ограничений в других авиагаванях. Пассажиров из самолета не выпускали, разрешив выйти только тем, кто вызвал скорую из-за плохого самочувствия, передает телеканал 360.

Басков рассказал в Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ): «Долетели мы из Иркутска, только сели в Питер и уже шесть часов сидим в самолете. Нас пока не выпускают, потому что огромная очередь и разгружают самолет. В общем, никто никуда не летит».

Командир экипажа сообщил пассажирам, что экипаж делает все возможное для ускорения вылета и взаимодействует с наземными службами.

Пресс-служба Пулково также добавила, что аэропорт принимает рейсы, перенаправленные в Петербург, и работает с повышенной нагрузкой, чтобы восстановить расписание.

До этого одна из пассажирок рассказала, что борт должен был прилететь в Москву в 01:30, но в районе 02:00 вынужденно приземлился в Пулкове.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация сообщила, что несколько самолетов, следовавших в Москву, были перенаправлены в другие аэропорты. Авиакомпания «Победа» объявила об отмене части рейсов 7 мая на фоне введенных ограничений в работе аэропортов Центральной России, предупредив также о возможных задержках. Временные ограничения в московских аэропортах стали причиной задержки вылета 17 рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии».