Министр обороны поздравил военных с освобождением Лысовки в ДНР

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что Белоусов поздравил командование и личный состав 137-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Лысовка в ДНР.

В поздравительной телеграмме Белоусов подчеркнул, что соединение успешно выполняет задачи спецоперации. Он отметил: «В упорных боях с украинскими формированиями военнослужащие бригады решительно громят противника, отбрасывая его с занимаемых рубежей и приближая полное освобождение Донбасса».

Министр сообщил, что за проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач более 3,8 тыс. военнослужащих бригады получили государственные награды и ведомственные знаки отличия.

Белоусов выразил благодарность военнослужащим за верность присяге и уверен, что личный состав продолжит защищать интересы и безопасность России.

Во вторник российские войска освободили Лысовку в ДНР. Противник при этом потерял свыше 425 военнослужащих, танк, пять бронемашин, три орудия полевой артиллерии.

За прошлую неделю российские войска освободили четыре населенных пункта. В частности, 30 апреля они освободили Новое в ДНР. Днем ранее Дорошовку в Харьковской области, а до этого Каменку в Харьковской области.