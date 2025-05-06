Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
Министр обороны поздравил военных с освобождением Лысовки в ДНР
Глава Минобороны Андрей Белоусов отметил заслуги 137-й отдельной мотострелковой бригады, отличившейся в боях за населенный пункт Лысовка в Донецкой народной республике.
В Telegram-канале ведомства указано, что Белоусов поздравил командование и личный состав 137-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Лысовка в ДНР.
В поздравительной телеграмме Белоусов подчеркнул, что соединение успешно выполняет задачи спецоперации. Он отметил: «В упорных боях с украинскими формированиями военнослужащие бригады решительно громят противника, отбрасывая его с занимаемых рубежей и приближая полное освобождение Донбасса».
Министр сообщил, что за проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач более 3,8 тыс. военнослужащих бригады получили государственные награды и ведомственные знаки отличия.
Белоусов выразил благодарность военнослужащим за верность присяге и уверен, что личный состав продолжит защищать интересы и безопасность России.
Во вторник российские войска освободили Лысовку в ДНР. Противник при этом потерял свыше 425 военнослужащих, танк, пять бронемашин, три орудия полевой артиллерии.
За прошлую неделю российские войска освободили четыре населенных пункта. В частности, 30 апреля они освободили Новое в ДНР. Днем ранее Дорошовку в Харьковской области, а до этого Каменку в Харьковской области.