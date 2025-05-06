Rutube, VK и «Яндекс» отказались от рекламы в День Победы

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале видеохолдинга Rutube указано, что на платформе весь день будет действовать акция «День тишины»: с полуночи до конца суток пользователи не увидят ни одного рекламного ролика.

Интернет-портал о высоких технологиях CNews сообщает, что VK реализует аналогичные меры: пользователи сервисов VK Видео, «ВКонтакте», «Одноклассников» смогут смотреть любые фильмы, передачи и ролики без рекламы в течение всего дня, а также получить доступ к образовательным проектам, приуроченным к 80-летию Победы на специальном сайте. Кроме того, метаканал «Дзена», посвященный памятной дате, также будет работать без рекламы.

В пресс-службе «Яндекса» также отметили, что коммерческая реклама 9 мая не будет размещаться на главной странице ya.ru, а также на сервисах «Кинопоиск», «Яндекс музыка», «Афиша» и «Книги». Вместо этого пользователи увидят тематические подборки фильмов, книг и песен праздничной тематики, передает ТАСС.

Директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров подчеркнул, что «День Победы – важнейший день для всех россиян», и выразил надежду, что инициативы помогут аудитории глубже познакомиться с историей страны.