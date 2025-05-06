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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как нынешним киношникам дотянуться до уровня старого кино о войне

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    3 комментария
    6 мая 2025, 13:14 • Новости дня

    Rutube, VK и «Яндекс» отказались от рекламы в День Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Крупнейшие отечественные IT-компании Rutube, VK и «Яндекс» приняли решение отказаться от показа коммерческой рекламы 9 мая, подчеркнув значимость праздника.

    В Telegram-канале видеохолдинга Rutube указано, что на платформе весь день будет действовать акция «День тишины»: с полуночи до конца суток пользователи не увидят ни одного рекламного ролика.

    Интернет-портал о высоких технологиях CNews сообщает, что VK реализует аналогичные меры: пользователи сервисов VK Видео, «ВКонтакте», «Одноклассников» смогут смотреть любые фильмы, передачи и ролики без рекламы в течение всего дня, а также получить доступ к образовательным проектам, приуроченным к 80-летию Победы на специальном сайте. Кроме того, метаканал «Дзена», посвященный памятной дате, также будет работать без рекламы.

    В пресс-службе «Яндекса» также отметили, что коммерческая реклама 9 мая не будет размещаться на главной странице ya.ru, а также на сервисах «Кинопоиск», «Яндекс музыка», «Афиша» и «Книги». Вместо этого пользователи увидят тематические подборки фильмов, книг и песен праздничной тематики, передает ТАСС.

    Директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров подчеркнул, что «День Победы – важнейший день для всех россиян», и выразил надежду, что инициативы помогут аудитории глубже познакомиться с историей страны.

    5 мая 2025, 21:19 • Новости дня
    Минобороны рассекретило наградной лист отца президента Казахстана
    Минобороны рассекретило наградной лист отца президента Казахстана
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России рассекретило наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева – отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    В документе, опубликованном на портале «Подвиг народа», говорится о награждении отца президента Казахстана орденом Отечественной войны II степени за участие в сражениях под северо-западнее Еглиевца в Польском Мазовецком воеводстве в январе 1945 года, передают «Аргументы и Факты».

    В наградном листе отмечено, что Кемель Токаев первым ворвался в расположение противника, уничтожил пятерых немецких солдат, взял одного в плен и, несмотря на ранение в ногу, сумел добраться до своих, по пути ликвидировав пленного. Ранее на портале «Подвиг народа» был опубликован только один документ о награждении Токаева медалью «За отвагу».

    Ранее Министерство обороны России представило новый проект, посвященный героям Великой Отечественной войны разных национальностей.

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    6 мая 2025, 03:52 • Новости дня
    Украинские военные прошли по навозу на параде в Лондоне
    Украинские военные прошли по навозу на параде в Лондоне
    @ James Manning/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Во время парада в Лондоне, посвященного 80-летию Победы, украинские военные прошли по конскому навозу, как и остальные участники парада, сообщают СМИ.

    Соответствующее видео опубликовано RT.


    В начале парада шел большой кавалерийский расчет, за которым двигались пешие колонны, включая военных с Украины. Отмечается, что украинские военные шли не в ногу, при этом конский навоз оказался прямо на пути марширующих. Та же ситуация произошла и с другими участниками парада, передает РИА «Новости».

    Дополнительно отмечается неудачный выбор полотна для украинского флага: его длина оказалась слишком большой, из-за чего государственный символ практически волочился по земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти вывели на парад настоящих нацистов.

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    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

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    6 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    В России зажгли Вечные огни на 80 мемориалах Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    В преддверии 80-летия Великой Победы в России зажгли Вечные огни на 80 мемориалах воинской славы в рамках акции «Храним огонь Победы».

    Торжественная церемония прошла на мемориале павшим воинам «Журавли» в Петербурге. В мероприятии приняли участие министр энергетики Сергей Цивилев, губернатор Петербурга Александр Беглов, представители «Газпрома», ветераны, юнармейцы и жители разных регионов страны.

    Министр энергетики заявил: «Сегодня одновременно загорелось 80 Вечных огней по всей территории Российской Федерации в память о великих людях, о дважды победителях. Тех, кто победил в той войне, а потом вернулся, израненный и уставший, и совершил свой второй подвиг, своим трудом сделав нашу страну великой державой. Мы гордимся нашими героями, и сегодня в их честь зажигаются Вечные огни, открываются музеи, места памяти и славы. И сегодня уже их дети, внуки и правнуки точно так же побеждают на фронтах и точно так же трудятся для того, чтобы наша страна, как всегда, была великой. Светлая память всем тем, кто ушел из жизни, но оставил достойный след и бессмертную память на все времена».

    Акция «Храним огонь Победы» стартовала в феврале 2025 года в селе Майма Республики Алтай. С этого времени каждую неделю к природному газу подключаются новые Вечные огни. Самые западные, восточные, северные и южные мемориалы, участвующие в акции, расположены в Калининградской, Приморской, Ханты-Мансийской областях и Карачаево-Черкесии соответственно. До Дня Победы планируется перевести на сетевой газ более 130 Вечных огней.

    Ранее в Александровском саду прошла церемония забора частиц Вечного огня для доставки по России и за рубеж.

    Кроме того, в рамках всероссийской акции по газификации мемориалов в Ульяновской, Псковской областях и Коми зажгли Вечный огонь в честь героев войны.

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    6 мая 2025, 00:58 • Новости дня
    ФСБ заявила о возрождении нацистской идеологии в странах Запада

    Tекст: Антон Антонов

    Спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны, на Западе происходит возрождение нацистской идеологии, а потомки нацистских преступников занимают высокие государственные посты, заявила ФСБ.

    «В год 80-летия со дня окончания Второй мировой войны в странах Запада происходят события, наступление которых не могли вообразить себе наши деды, ценой миллионов жизней спасшие Европу от порабощения гитлеровской Германией. Фактически возрождается нацистская идеология, проповедующая превосходство одних наций над другими», – приводит ТАСС текст сообщения ФСБ.

    ФСБ отметила, что потомки тех, кто служил гитлеровскому режиму, сегодня занимают высокие должности на Западе и открыто гордятся своими предками. «Потомки нацистских преступников, разбитых Красной армией 80 лет назад, пробравшиеся в органы власти стран Запада, стремятся к реваншу», – заявили в ведомстве.

    В сообщении подчеркивается, что в ряде западных государств гражданам запрещается отмечать День Победы, носить георгиевские ленточки и боевые награды Великой Отечественной войны под угрозой уголовной ответственности.

    ФСБ России рассекретила уникальные архивные материалы о поисках нацистских преступников. Сообщается, что пособники нацистов, бежавшие за границу после войны, осели в США, Канаде, ФРГ, Британии, Австралии, где их во время холодной войны объявили борцами за свободу. Пособники нацистов, бежавшие в страны Запада после окончания Второй мировой войны, становились главными участниками антисоветской, а потом и антироссийской пропаганды.

    ФСБ также подчеркнула, что западные страны до середины 1943 года сознательно игнорировали факты преступлений немецких фашистов на территории СССР.

    Подчеркивается, что ФСБ располагает информацией о нацистах, совершивших преступления во время Второй мировой войны, не имеющие срока давности. Эта информация по мере рассекречивания будет предаваться гласности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, библиотека и архив Канады обнародовали в интернете 600-страничный доклад о расследовании иммиграции бывших нацистов в Канаду. Аргентинские власти предоставили открытый доступ к архивам о судьбах нацистов, скрывшихся в стране после Второй мировой войны.

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    5 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    СВР сравнила приглашенные в Киев на 9 мая страны с коалицией Гитлера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы некоторых лидеров стран Евросоюза посетить Киев 9 мая демонстрируют их крайнюю степень цинизма, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В СВР обратили внимание, что приглашенные страны почти полностью повторяют состав гитлеровской коалиции, участвовавшей в войне против СССР, передает ТАСС. В заявлении отмечено, что мероприятие в Киеве совпадает с демонстративным почитанием украинских карателей батальона «Нахтигаль» и дивизии СС «Галичина», принимавших участие в преступлениях на территории Словакии, Сербии и Польши.

    По мнению СВР, ключевая роль режима Зеленского на подобных встречах наносит существенный репутационный ущерб европейским государствам, отстаивающим «европейские ценности». В заявлении подчеркивается, что действия европейских лидеров вызвали негативную реакцию комментаторов, которые назвали инициативу «пиар-акцией негодяев из Брюсселя», «Днем проигравших» и «Днем потомков нацистов».

    Ранее СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы.

    Сообщалось, что украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел европейских стран.

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    5 мая 2025, 20:11 • Новости дня
    Актер Гогунский назвал любимые песни о Великой Отечественной войне
    Актер Гогунский назвал любимые песни о Великой Отечественной войне
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Самые любимые песни о Великой Отечественной войне – «День Победы», «Журавли», «На безымянной высоте», «Ехал я из Берлина» и «Вставай, страна огромная», рассказал газете ВЗГЛЯД российский актер, композитор и певец Виталий Гогунский.

    «Поздравляю всех наступающим великим праздником Победы. Так получилось, что одна из первых, а может, и первая песня, по словам мамы, которую я исполнил в возрасте меньше двух лет, была "День Победы"», – говорит Гогунский. По его словам, эта песня великая и его самая любимая из тех, что посвящены Великой Отечественной войне, поскольку именно с нее началась любовь к музыке.

    В более взрослом возрасте, рассказывает собеседник, ему также полюбилась песня «Журавли». Это трогательная, глубокая песня советского композитора Яна Френкеля на стихи дагестанского поэта Расула Гамзатова. Гогунский отмечает, что он исполняет и другую прекрасную песню «Журавли», написанную продюсером Максом Фадеевым, в которой «тот же посыл» – люди, которые защищают свою отчизну, остаются в памяти и становятся бессмертными.

    «Еще за мелодичность мне всегда нравилась песня "На безымянной высоте" со своими строчками "Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят". Это те песни, которые трогают с детства. Нравятся мне и духоподъемные песни про войну, такие как "Вставай, страна огромная". Интересно, что эта песня была написана на второй день войны – 24 июня 1941 года – и прошла ее всю с советскими войсками, сыграла большую роль в Победе. Это мощный духоподъемный гимн», – рассказывает артист.

    Кроме того, музыкант среди любимых песен назвал такую народную классику, как «Катюша» и победную казачью песню «Ехал я из Берлина». Ее он исполнял на экзамене, когда учился во ВГИКе.

    «Россию всегда бережет Бог. История не знает за последние 500-700 лет, начиная, наверное, со времен Ивана Грозного, чтобы наша страна кому-то покорялась. Поэтому очень важен дух, который нам придают такого рода песни. Именно поэтому и я посвятил нашим предкам и современникам песню "Победа", которую написал вместе с героем Российской Федерации Александром Михайловичем Белоглазовым», – заключил Гогунский.

    Ранее в российской столице прошла церемония забора частиц Вечного огня от Могилы неизвестного солдата, их поместили в специальные лампы для доставки по России и за рубеж.

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    5 мая 2025, 19:25 • Новости дня
    Объявлено о визите премьера Мьянмы на парад Победы

    Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн посетит парад Победы в Москве

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава правительства Мьянмы поедет в Россию на празднование 80-летия Победы и станет гостем парада на Красной площади в Москве.

    Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн посетит Россию по приглашению президента России Владимира Путина и примет участие в торжественном параде в честь 80-летия Победы, передает ТАСС.

    Ранее Путин отметил, что между странами достигнута договоренность, согласно которой расчет Вооруженных сил Мьянмы пройдет на параде вместе с российскими военными на Красной площади. Президент России отдельно подчеркнул, что Мин Аун Хлайн приглашен в Москву на 9 Мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Мексики получил приглашение на Парад Победы в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал проведение отдельных встреч Владимира Путина с лидерами стран на 9 Мая.

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    5 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    Московская полиция предупредила о запрете запусков дронов и пиротехники
    Московская полиция предупредила о запрете запусков дронов и пиротехники
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В преддверии праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы, москвичей предупредили о запрете запуска дронов и использовании пиротехники.

    В сообщении на сайте столичного ГУ МВД России подчеркивается, что Москва объявлена бесполетной зоной для всех видов летательных аппаратов, в том числе дронов, коптеров, авиамоделей и других устройств. Решением Оперативного штаба столицы их использование запрещено, а несанкционированный запуск влечет административную или уголовную ответственность.

    Сотрудникам полиции разрешено пресекать полеты беспилотных аппаратов, включая их уничтожение, в целях защиты жизни и здоровья граждан, а также имущества, указали в ведомстве. Там предупредили, что закон «О полиции» позволяет применять оружие против таких устройств. Нарушители будут привлечены к ответственности по статьям 11.4 и 11.5 КоАП с возможным штрафом до 50 тыс. рублей.

    Жителям и гостям Москвы также рекомендовано воздержаться от использования пиротехники, особенно в помещениях, с балконов или вблизи жилых домов, из-за участившихся провокаций. За нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями предусмотрена ответственность по статье 20.4 КоАП, а при тяжких последствиях – по нормам Уголовного кодекса.

    Граждан призывают незамедлительно сообщать в полицию по номеру 102 о замеченных в небе столицы беспилотниках.

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    6 мая 2025, 03:19 • Новости дня
    Захарова упрекнула Британию в ошибочной тактике по отношению к России

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжает двигаться вперед, несмотря на попытки Великобритании «из века в век» нанести ей стратегическое поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Захарова прокомментировала участие украинских военных в лондонском параде, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией, передает РИА «Новости».

    «Не ту тактику Британия выбирает из века в век. Пока они думают как нам, с новыми технологическими возможностями, применяя техники интриги и провокации, в очередной раз объявить некое стратегическое поражение и его попытаться реализовать, Россия идет вперед», – заявила Захарова.

    Она выразила мнение, что украинские военные, которые маршировали по Лондону, действуют по британскому, англосаксонскому заказу, который ставит целью попытку нанесения стратегического поражения России.

    Она отметила, что британские власти в попытке нанести России стратегическое поражение решили провести по Трафальгарской площади настоящих нацистов – вооруженных британским оружием террористов и боевиков.

    Захарова напомнила, что на протяжении истории Россия «переламывает» все, что делает Британия: одерживает победы, возглавляет процесс деколонизации, а также запускает в космос спутник и первого космонавта. Дипломат добавила, что Британия выбрала «не ту» тактику: «А если бы ту выбрали, тоже были бы в космосе».

    Она отметила, что западный индивидуализм не способен понять людей в России, где «не каждый сам за себя». Захарова заявила: ««Мы за всех, за правду, друг за друга». «Они не понимают, что для нас встать за товарища, за страну вне зависимости от угрозы – это не просто дело чести, это дело жизни, смысл нашего существования», – подчеркнула Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия Reform UK запретила вывешивать иностранные флаги, включая украинский, на зданиях контролируемых ею советов в Англии. Замминистра обороны Британии Алистер Карнс подверг критике инициативу партии Reform UK. Карнс подчеркнул, что подобные меры «посылают неверный сигнал» в обществе, особенно на фоне празднований 80-летия Победы, в которых участвовали украинские военные.

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    5 мая 2025, 16:35 • Новости дня
    Современным чиновникам предложили изучать опыт работы экономики СССР в период ВОВ

    Главный экономист ВЭБ.РФ: Послевоенный опыт СССР будет полезен для восстановления освобожденных регионов после СВО

    Современным чиновникам предложили изучать опыт работы экономики СССР в период ВОВ
    @ Рафаэль Фахрутдинов/ВЗГЛЯД

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В России воспринимают Великую Отечественную войну во многом эмоционально – через хронику, художественные произведения, песни. Это хорошо и правильно. Но цифры помогут общественности расширить представление о той катастрофе и о героизме, проявленном людьми при восстановлении страны, рассказали газете ВЗГЛЯД участники презентации сборника «Цифры Победы». По их словам, эта книга поможет органам власти изучить опыт СССР, который можно адаптировать для достижения целей СВО.

    «Книга "Цифры Победы" рассказывает, как во время Великой Отечественной войны мобилизовалось все общество – от выступающих на передовой артистов до работников транспортных и промышленных предприятий», – пояснил Андрей Клепач, глава общественного совета при Росстате и главный экономист ВЭБ.РФ. По его словам, уроки тех лет полезны для принятия управленческих решений в контексте СВО и необходимости «сосредоточения ресурсов на ключевых для победы направлениях», поскольку «победа – это дело всей страны».

    «Сейчас нам предстоит серьезная работа по восстановлению территорий в зоне спецоперации. Более того, как после 1945 года с фронта возвращались граждане, так и теперь нас будет ждать демобилизация. Да, цифры будут совсем иными. Но нам необходимо перенять лучшие советские практики, которые позволят людям вернуться к полноценной жизни», – подчеркнул собеседник.

    «В этом сборнике есть ответы на массу вопросов: как в военные годы мобилизовалось население, экономика. Учитывая роль спецоперации для всей страны, книга "Цифры Победы" должна стать настольной для всех органов власти», – добавил Владислав Демин, представитель «Народного фронта».

    «В целом же, мы воспринимаем войну во многом эмоционально – через хронику, художественные произведения, песни. Это хорошо и правильно. Но цифры не заменить, они помогают общественности расширить представление о той катастрофе и о героизме, проявленном людьми при восстановлении страны», – указал спикер.

    Напомним, в понедельник в Москве Росстат совместно с Минэкономразвития, Минобороны и фондом «Центр стратегических разработок» презентовали статистический сборник «Цифры Победы». Книга включает в себя полные данные о развитии СССР и потенциале накануне Великой Отечественной войны, сравнительный анализ экономик СССР и Германии, роль ленд-лиза в обеспечении потребностей фронта и тыла, условия жизни мирных граждан, влияние демографических потерь на страну и многое другое.

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    5 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В преддверии 80-летия Победы над фашистской Германией европейские страны и киевские власти пытаются исказить историческое значение памятной даты, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    «Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея победы над фашистской Германией», – сообщило пресс-бюро ведомства, передает ТАСС.

    В СВР также заявили, что Европа продолжает придерживаться реваншистских подходов даже осознавая угрозу своей репутации. Отмечается, что такие действия демонстрируют поддержу авантюрных решений со стороны неонацистского киевского режима.

    В СВР подчеркнули, что именно так следует трактовать решение властей Германии не допускать послов России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы над фашистской Германией.

    В сообщении пресс-бюро говорится: «Европа продолжает придерживаться реваншистских подходов, несмотря на осознание угроз собственной репутации... и потакать авантюрным инициативам неонацистского киевского режима. Именно так следует трактовать решение властей ФРГ не допускать послов РФ и Белоруссии на памятные мероприятия по всей стране».

    Ранее СВР сообщила о планах латвийских властей уничтожить военные мемориалы в стране, чтобы омрачить празднование 80-летия Великой Победы 9 мая, а также заявила о попытках Запада переписать историю Победы.

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    6 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Пригожин и Валерия назвали любимые песни о Великой Отечественной войне
    Пригожин и Валерия назвали любимые песни о Великой Отечественной войне
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Любимыми песнями о Великой Отечественной войне можно назвать «Темная ночь» и «Журавли», сказал газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин. Он также рассказал, что его супруга певица Валерия любит исполнять такие военные песни, как «Синий платочек», «Гляжу в озера синие» и «С чего начинается Родина».

    «В тот период – во времена ВОВ – писались шедевры. Практически все песни выдающиеся. Наверное, моя самая любимая – "Темная ночь, только пули свистят по степи". В моем детстве у нас был черно-белый телевизор, и мы часто смотрели фильмы. Для примера, когда шел фильм "17 мгновений весны", на улице не было ни души – все сидели по домам и смотрели. Крутили и кинокартину "Два бойца", где как раз и исполнил мной любимую песню Марк Бернес. Я вырос на военных фильмах», – делится Пригожин.

    Также он вспоминает, что часто смотрел художественный фильм «Летят журавли», где исполняется песня Яна Френкеля «Журавли», которая также навсегда осталась в его памяти и вызывает «особые чувства».

    «Моя супруга певица Валерия поет песни военных лет – "Синий платочек", "Гляжу в озера синие" и многие другие. Здесь сложно выбрать одну любимую. А в этом году она будет исполнять песню "С чего начинается Родина" в "Квартирнике" у Евгения Маргулиса 9 мая», – заключил Пригожин.

    Ранее российский актер, композитор и певец Виталий Гогунский среди своих самых любимых песен времен Великой Отечественной войны назвал «День Победы», «Журавли», «На безымянной высоте», «Ехал я из Берлина» и «Вставай, страна огромная». Он подчеркнул, что с рядом из них у него связаны теплые воспоминания, а также отметил важность поднятия духа для страны во все времена.

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    5 мая 2025, 19:18 • Новости дня
    В метро Москвы прошла акция «Синий платочек Победы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На станции метро «Курская» прошла патриотическая акция с участием иностранных блогеров и поздравлением народного артиста Юрия Назарова с 88-летием.

    Организатором выступил благотворительный фонд «Русская земля», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мероприятие собрало сотни жителей и гостей города, а также блогеров из разных стран, которые приехали в рамках программы, посвященной 80-летию Победы.

    В этот день чествовали народного артиста Юрия Назарова, которому исполнилось 88 лет. Президент фонда Анна Данилова вручила ему эксклюзивный патриотический платок и поздравила с днем рождения. Назаров в ответ сказал: «Вместе мы делаем большое общее дело! Родина – самое дорогое, что у нас есть».

    В ходе акции артисты, в том числе актриса Полина Нечитайло, Академический хор Московского метрополитена, кадетский хор «Звезда» и детский коллектив «Акси», исполнили военные песни а капелла. К ним присоединились пассажиры столичной подземки. Особым моментом стало выступление иностранных блогеров, которые выучили и спели знаменитую «Катюшу».

    Заместитель гендиректора АНО «ДВФМ» Вахтанг Хикландзе подчеркнул важность знакомства иностранных гостей с символами Великой Отечественной войны. С 2016 года акция «Синий платочек Победы» объединяет около миллиона участников в России и за рубежом, в этом году мероприятие стартовало в Нижнем Новгороде и охватит около 50 городов.

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    5 мая 2025, 21:28 • Новости дня
    РУВИКИ презентовала обновленную базу героев к юбилею Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    К 80-летию Победы на портале РУВИКИ появилась расширенная база с биографиями более 14 тыс. героев СССР и России.

    Интернет-энциклопедия РУВИКИ презентовала обновленный проект «Наши герои – наша история», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Теперь портал содержит обширную базу биографий героев СССР и России, насчитывающую более 14 тысяч записей. Генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко объяснил, что к юбилею 80-летия Победы в Великой Отечественной войне удалось создать уникальную библиотеку героев страны, охватывающую периоды с 1934 года до современности.

    В структуре портала выделены три самостоятельных раздела: «Герои Великой Отечественной войны», «Герои Советского Союза» и «Герои России». В первом разделе каждый пользователь может добавить историю о своем родственнике – участнике войны, вне зависимости от наличия награды или звания, используя семейные архивы, письма и фотографии.

    В двух других разделах представлены биографии обладателей званий Героя СССР и Героя России. В частности, по состоянию на 28 апреля 2025 года на портале размещена информация о 420 военнослужащих, удостоенных звания Героя России за участие в Специальной военной операции.

    Проект поддержали Министерство обороны России, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Музей Победы. Также совместно с музеем организована выставка «От Кремля до Рейхстага», которая пройдет на Чистопрудном бульваре в Москве с 12 мая по 8 июня 2025 года.

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    5 мая 2025, 18:23 • Новости дня
    В музее на Поклонной горе открыли экспозицию «Путь к Победе»

    В Музее Победы открыли экспозицию «Путь к Победе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Музее Победы на Поклонной горе представили новую мультимедийную экспозицию, рассказывающую о подвигах солдат и военачальников Красной Армии.

    Открытие экспозиции «Путь к Победе» состоялось 5 мая, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Она занимает почти 4,5 тыс. кв. метров и приурочена к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Экспозиция рассказывает о героизме солдат Красной Армии, уделяя внимание не только командирам, но и рядовым бойцам.

    Впервые в музее создан комплекс «оживших диорам», посвященный ключевым сражениям: битве за Москву, Сталинградской битве, обороне Ленинграда, Курской битве, форсированию Днепра и штурму Берлина. На экранах перед батальными полотнами демонстрируются короткие фильмы, воссоздающие атмосферу фронтовых будней и позволяющие зрителям эмоционально погрузиться в события войны.

    В рамках интерактивного комплекса «Реликвии Победы» собраны более 160 подлинных экспонатов, включая томик Пушкина, пробитый осколком, саблю тувинского командира Тулуша Кечил-оола, гимнастерку и шлемофон механика-водителя танка Т-34 Александры Ращупкиной. Благодаря смарт-стеклу, реликвии дополнены мультимедийной информацией о судьбах их владельцев.

    В создании масштабной экспозиции участвовали около 100 музеев России и Беларуси, а также различные организации и архивы. Для посетителей доступна цифровая библиотека с историческими материалами о Великой Отечественной войне, включая архивные документы, интерактивные карты и сводки Совинформбюро.

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