РУВИКИ презентовала обновленную базу героев к юбилею Победы

Tекст: Валерия Городецкая

Интернет-энциклопедия РУВИКИ презентовала обновленный проект «Наши герои – наша история», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Теперь портал содержит обширную базу биографий героев СССР и России, насчитывающую более 14 тысяч записей. Генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко объяснил, что к юбилею 80-летия Победы в Великой Отечественной войне удалось создать уникальную библиотеку героев страны, охватывающую периоды с 1934 года до современности.

В структуре портала выделены три самостоятельных раздела: «Герои Великой Отечественной войны», «Герои Советского Союза» и «Герои России». В первом разделе каждый пользователь может добавить историю о своем родственнике-участнике войны, вне зависимости от наличия награды или звания, используя семейные архивы, письма и фотографии.

В двух других разделах представлены биографии обладателей званий Героя СССР и Героя России. В частности, по состоянию на 28 апреля 2025 года на портале размещена информация о 420 военнослужащих, удостоенных звания Героя России за участие в Специальной военной операции.

Проект поддержали Министерство обороны России, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Музей Победы. Также совместно с музеем организована выставка «От Кремля до Рейхстага», которая пройдет на Чистопрудном бульваре в Москве с 12 мая по 8 июня 2025 года.