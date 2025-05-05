Гендиректора компании заподозрили в хищении при исполнении госзаказа

СМИ: Судья из Пскова отпустила из-под стражи украинских наркокурьеров

Tекст: Ольга Иванова

Заместителя председателя Псковского городского суда Светлану Григорьеву могут лишить статуса из-за скандала с участием наркокурьеров с Украины, сообщает Lenta.Ru. По данным издания, Григорьева вела дело четырех украинцев, задержанных на границе с десятками килограммов наркотиков. Первоначально наркокурьеры находились под арестом, и суд регулярно продлевал меру пресечения.

Однако впоследствии судья отпустила обвиняемых из-под стражи, после чего они смогли покинуть территорию России. В настоящее время действия Григорьевой изучает квалификационная коллегия судей. Издание также отмечает, что судья попыталась уволиться по собственному желанию, чтобы сохранить право на пенсию.

Вопрос о ее статусе будет решаться с учетом результатов проверки.

Ранее муниципальный депутат из Забайкальского края Михаил Носик признался, что с 2021 года проживает на Украине, но продолжает работать удаленно, комиссия по этике решила досрочно прекратить его полномочия.