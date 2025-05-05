«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Школьникам рассказали о подвигах героев на «Разговорах о важном»
Российские школьники и студенты поучаствовали в особом уроке, где ветераны поделились личными историями и напомнили о значении Великой Победы.
Традиционное занятие из цикла «Разговоры о важном», посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло в понедельник.
Тему урока анонсировал известный российский киноактер Алексей Онежен. Особое внимание было уделено передаче памяти о подвиге героев, сражавшихся за Родину.
Во время занятия школьники и студенты услышали рассказ живых свидетелей Великой Победы – ветеранов из России, Абхазии и Белоруссии. Аркадий Давидович Забежинский из Петербурга, Мария Филипповна Ломакина из Пицунды и Михаил Тимофеевич Волчек из Бобруйска раскрыли перед молодежью страницы своей военной биографии, делясь воспоминаниями о пережитых испытаниях.
Ветераны продемонстрировали медали и рассказали о том, какой ценой далась Победа. Они обратились к молодому поколению с призывом хранить мир, ценить свободу и не забывать о героизме предков.
Педагоги и советники по воспитанию подчеркнули, что День Победы остается живым напоминанием о героизме советского народа – важнее всего в нынешние непростые времена.