Верховный суд запретил сдавать комнату без согласия совладельцев квартиры

Tекст: Денис Тельманов

Верховный суд РФ принял решение, что сдавать внаем комнату в квартире с долевой собственностью можно только с одобрения всех совладельцев, передает РИА «Новости». Основанием стал спор между братом и сестрой из Архангельска, разделивших квартиру по наследству. Брат проживал там с семьей, а сестра, оформив долю, сдала свою комнату посторонним.

Мужчина обратился в суд, посчитав, что присутствие чужих людей нарушает его и семейную жизнь, а также используется для давления с целью выкупа доли по завышенной цене.

В определении Верховного суда сказано: «Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников».

Судьи подчеркнули, что сдача без согласия других собственников нарушает их права и дает им право на судебную защиту.

Дело отправлено на пересмотр с учетом правовых позиций, изложенных высшей судебной инстанцией.

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