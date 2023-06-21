В Общественной палате предложили ввести субсидию на аренду жилья гражданам до 40 лет

Возрастной диапазон на получение субсидии на аренду жилья необходимо повысить до 40 лет, чтобы помочь решить жилищные проблемы не только молодежи, но и многодетным семьям, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, комментируя соответствующую инициативу Минстроя.

В Минстрое рассказали, что в России планируется ввести программу предоставления субсидии на аренду жилья для молодых людей не старше 35 лет. Компенсировать намерены 50% от стоимости аренды жилья. При этом участники программы должны будут параллельно копить средства на первоначальный взнос по ипотеке в новостройке.



«Я в целом высоко оцениваю эту инициативу. Дело в том, что и наш Институт научно-общественной экспертизы, и комиссия Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей не раз предлагала использовать механизм субсидированного жилья для решения жилищных проблем молодых и многодетных семей», – говорит Рыбальченко. Он подчеркивает, что данный механизм мог бы помочь решить проблемы половине всех семей в России, поскольку доступ к ипотечным кредитам имеет не более 30–40% граждан. К тому же не во всех регионах и населенных пунктах строится жилье. При этом решить проблемы за счет социального найма может всего лишь 2–3% семей. В связи с этим порядка 60–70% семей могут решить свои жилищные проблемы только с использованием других механизмов: путем обычного найма жилья, а не социального, поскольку социальный сегмент, который в советское время был хорошо развит, на сегодняшний день практически отсутствует.

«Целевая группа молодежи выбрана не случайно. Как правило, доступ к ипотечным кредитам имеют немногие. Связано это с отсутствием накопленного первоначального взноса. Поскольку молодые семьи вынуждены платить за аренду, откладывать не получается. Предлагаемый механизм может решить эту проблему», – считает член ОП.

Собеседник замечает, что необходимо предусмотреть и разработать ряд защитных механизмов, например, от граждан, уже имеющих свое жилье, но пытающихся воспользоваться субсидией в целях экономии. Также не исключено, что ряд россиян попытаются сдавать собственные квартиры по крайне завышенной цене в надежде, что «половину оплатит государство». Это приведет к росту цен на рынке аренды в целом.

«Необходимо, чтобы уполномоченная организация, например, «Дом.РФ», совместно с которой разрабатывается данная мера, выступала коллективным наймосъемщиком жилья для этих целей на долговременной основе. Тогда стоимость такого жилья могла быть существенно ниже, если бы были введены льготы по налогам на имущество для тех, кто участвует в такой программе», – предлагает собеседник. По его словам, многие граждане старшего поколения согласились бы отказаться от высокой арендной платы в пользу стабильности.

«Единственное, эту меру необходимо было бы распространить и на многодетные семьи. А такая семья может сформироваться не в 35 лет, а в 36, в связи с чем она автоматически лишится поддержки. Поэтому я считаю, что нужно расширить этот возрастной диапазон. Оптимальным, на мой взгляд, был бы 40-летний порог. Тогда есть возможность и многодетным семьям тоже вступить в эту программу», – заключил Рыбальченко.

Ранее центр социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ опубликовал исследования, согласно результатам которых 70% арендаторов хотели бы приобрести собственное жилье. Специалисты отмечают, что потребность в приобретении своего жилья наиболее высока среди россиян в возрасте 30–44 лет.