Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.0 комментариев
Верховный суд признал ничтожным кредит мошенников через приложение банка
Верховный суд отменил кредитный договор, оформленный мошенниками через приложение
Решение высшей судебной инстанции затронуло случай с кредитом в 265,5 тыс. рублей, который аферисты оформили, взломав мобильное приложение банка.
Как передает ТАСС, Верховный суд России постановил признать ничтожным кредитный договор, который был оформлен мошенниками после взлома аккаунта клиента в мобильном приложении банка.
Мошенники подключили свой номер телефона к аккаунту потерпевшей, отключили оповещения и оформили кредит с помощью электронной подписи на сумму 265,5 тыс. рублей. Все одобрения и пароли приходили уже на их номер.
По данному случаю было возбуждено уголовное дело, подозреваемый объявлен в розыск. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций сначала сочли, что сам клиент проявил неосмотрительность, а расследование дела не завершено, поэтому отказали в признании договора ничтожным.
Однако Верховный суд отметил, что суды допустили существенные нарушения норм права, и отменил их решения. Суд указал, что при дистанционном оформлении кредита банку следует принимать повышенные меры предосторожности, особенно если средства переводятся третьим лицам, ссылаясь на позицию Конституционного суда от 13 октября 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов предупредил, что мошенники могут использовать СНИЛС для оформления кредитов и получения доступа к учетным записям на «Госуслугах», сотрудники МВД отмечали, что злоумышленники часто звонят гражданам под видом банковских работников, чтобы обманом получить доступ к личным кабинетам, а Центробанк России рекомендовал в случае обнаружения мошеннического кредита запросить кредитную историю и обратиться в банк с заявлением о несогласии.