Власти Вашингтона разрешили акцию «Бессмертный полк» ко Дню Победы

Посольство России в США провело шествие «Бессмертного полка» в Вашингтоне

Tекст: Денис Тельманов

Разрешение на проведение памятных мероприятий к годовщине Победы дали власти американской столицы, передает РИА «Новости». Советник-посланник посольства России в США Александр Ким отметил, что администрация Вашингтона согласовала проведение как памятного события на Арлингтонском кладбище, так и шествия «Бессмертного полка» по инициативе проживающих на территории США российских соотечественников.

По его словам, 8 мая посольство России организует отдельное шествие «Бессмертного полка» на своей территории с участием посла Александра Дарчиева, сотрудников дипмиссии, их семей и российских соотечественников.

Как сообщил корреспондент РИА «Новости», акция прошла в центре Вашингтона, стартовав у Белого дома и проследовав по 17-й улице к мемориалу Второй мировой войны. В мероприятии приняли участие примерно сто человек, шествие сопровождал полицейский патруль и музыкальный оркестр, а участники несли портреты своих родственников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский дипломат может посетить московский Парад Победы. На церемонии у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду присутствовала посол США Линн Трейси.

При этом Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая, предложив вместо этого тридцатидневное прекращение огня на условиях США и пригрозив иностранным лидерам, желающим посетить Москву 9 мая.