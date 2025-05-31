Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
В Москве юноша из ревности убил девушку на остановке и покончил с собой
На севере Москвы на Бескудниковском бульваре юноша в ходе ссоры из ревности смертельно ранил 17-летнюю девушку и напал на ее спутника, после чего покончил с собой, сообщили в правоохранительных органах.
По информации пресс-службы столичного ГУ МВД, инцидент произошел на остановке общественного транспорта в Москве.
Неизвестный юноша 2007 года рождения подошел к девушке и молодому человеку, ранил мужчину ножом и нанес смертельные ранения девушке, передает ТАСС.
В прокуратуре Москвы уточнили, что причиной нападения стала ссора на почве ревности. Девушка скончалась на месте от полученных травм, а нападавший совершил суицид сразу после нападения. Пострадавший молодой человек пытался защититься с помощью аэрозольного пистолета, но предотвратить трагедию не удалось.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Обстоятельства и детали происшествия выясняются. На месте продолжают работу сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в суде Свердловской области началось рассмотрение дела об убийстве сотрудницы полиции, в котором обвиняют ее супруга.
До этого 15-летний школьник убил 17-летнюю девушку из-за ревности в многоквартирном доме на улице Надеждинской в Екатеринбурге.