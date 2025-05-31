Погибшего в результате взрыва Гурциева похоронили в Ставрополе

Tекст: Вера Басилая

Похороны первого заместителя главы Ставрополя Заура Гурциева прошли на Крестовоздвиженском кладбище. Отпевание состоялось в храме Сергия Радонежского. На церемонии прощания присутствовали родственники, сослуживцы, жители города, представители власти и военнослужащие, передает ТАСС.

По словам митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, Заур, в крещении Александр, был на передовой, был героем, вернулся живым, оказался победителем в полном смысле этого слова.

«Нам с вами еще нужно победить. Эти герои должны быть главнейшим примером», – заявил митрополит.

Похороны прошли с воинскими почестями.

Гурциев с 2007 года служил в Вооруженных силах России и был награжден рядом государственных наград, среди которых орден Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медали Суворова и Жукова.

На посту первого замглавы администрации города он отвечал за профилактику терроризма, деятельность антитеррористической комиссии и координацию департамента общественной безопасности.

В ночь на 29 мая в Ставрополе произошел взрыв, в результате которого погибли ветеран спецоперации, участник программы «Время героев», первый заместитель главы города Гурциев и его знакомый.

По факту случившегося возбудили уголовное дело и установили личность смертника.

Гурциев попал в список украинского сайта «Миротворец» утром перед своей гибелью.