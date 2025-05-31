Нефтяные компании США начали закрывать буровые установки и увольнять работников

Tекст: Антон Антонов

Как пишет New York Times, два месяца цены на сырую нефть держались на уровне 60 долларов за баррель. «Компании закрывают буровые установки и увольняют работников, сокращая расходы. Теперь представляется весьма вероятным, что добыча нефти в США в этом году не будет расти», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Крупные компании, такие как Exxon Mobil и Chevron, продолжают придерживаться прежних планов по расходам, тогда как десятки небольших предприятий сокращают бюджеты на бурение скважин в среднем почти на 3,5%, согласно анализу BloombergNEF.

Так, компания из Хьюстона заявила о сокращении буровых работ в бассейне Пермиан, крупнейшем нефтяном регионе США, при этом увеличив бурение в северо-восточных районах, где добывают природный газ с более стабильными ценами. Одна из ведущих компаний Permian, Diamondback Energy, снизила свой годовой прогноз по расходам на добычу нефти примерно на 10%.

В компании пояснили, что американская нефтяная отрасль уже достигла исторического максимума добычи – свыше 13 млн баррелей в сутки. Представители Diamondback Energy сравнили ситуацию с замедлением движения на красный свет: «Мы убираем ногу с педали газа по мере приближения к красному свету».

New York Times напоминает, что сокращение объемов добычи нефти противоречит предвыборным обещаниям новой администрации США: «Бури, детка, бури». Обычно рост бурения способствует снижению цен на нефть, а замедление работ, напротив, приводит к их росту. В последний день мая цены на нефть упали почти на 1%.

Авторы статьи выделяют две основные причины снижения цен: это торговая политика США, которая может сдерживать рост мировой экономики, а также увеличение добычи странами ОПЕК+ на фоне уменьшения спроса на сырье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ОПЕК+ сохранил действующие параметры соглашения по добыче нефти до конца 2026 года. Организация поручила секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей на 2027 год. В апреле ОПЕК+ принял решение резко повысить добычу в мае. Позднее ОПЕК+ объявил о более высоком росте добычи не только в мае, но и в июне.