Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.14 комментариев
Украинским ТЦК поставили задачу «ловить» 12 призывников в день
Депутат Рады рассказал о задаче ТЦК забирать 12 призывников в день
Украинские военкоматы получили указание ловить до 12 призывников ежедневно, в том числе среди курьеров и случайных прохожих, заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук.
О планах по установлению квот для сотрудников территориальных центров комплектования сообщил депутат Верховной рады Юрий Камельчук, передает РИА «Новости».
По его словам, каждому работнику ТЦК поставлена задача – «собирать» 12 человек в день, из-за чего на улицах массово задерживают даже курьеров доставки.
Камельчук отметил, что сотрудники военкоматов не обладают достаточными знаниями и не проявляют уважения к гражданам, а при проверке документов зачастую игнорируют физическое состояние людей. Он подчеркнул, что случаи применения физической силы и неадекватного отношения стали результатом недоработки системы подготовки кадров.
Он добавил, что из-за подобных методов возникла проблема продажи отсрочек от мобилизации, так как сотрудников ТЦК поощряют за показатели, а не за уважительное отношение к призывникам.
Ранее жители Каменца-Подольского заблокировали служебный автомобиль военкомата и повредили его шины при попытке военных вывезти мужчину.
Эксперты отметили рост протестного потенциала на Украине и появление нового характера бунтов против ТЦК.