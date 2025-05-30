Украинским ТЦК поставили задачу «ловить» 12 призывников в день

Депутат Рады рассказал о задаче ТЦК забирать 12 призывников в день

Tекст: Вера Басилая

О планах по установлению квот для сотрудников территориальных центров комплектования сообщил депутат Верховной рады Юрий Камельчук, передает РИА «Новости».

По его словам, каждому работнику ТЦК поставлена задача – «собирать» 12 человек в день, из-за чего на улицах массово задерживают даже курьеров доставки.

Камельчук отметил, что сотрудники военкоматов не обладают достаточными знаниями и не проявляют уважения к гражданам, а при проверке документов зачастую игнорируют физическое состояние людей. Он подчеркнул, что случаи применения физической силы и неадекватного отношения стали результатом недоработки системы подготовки кадров.

Он добавил, что из-за подобных методов возникла проблема продажи отсрочек от мобилизации, так как сотрудников ТЦК поощряют за показатели, а не за уважительное отношение к призывникам.

Ранее жители Каменца-Подольского заблокировали служебный автомобиль военкомата и повредили его шины при попытке военных вывезти мужчину.

Эксперты отметили рост протестного потенциала на Украине и появление нового характера бунтов против ТЦК.