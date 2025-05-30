СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID. Это фуфло.0 комментариев
На Украине толпа заблокировала автомобиль военкомата в Каменец-Подольском
Жители Каменец-Подольского на Украине заблокировали автомобиль военкомата
Жители Каменец-Подольского на Украине воспрепятствовали вывозу мужчины военными, заблокировав служебный автомобиль военкомата и повредив его шины, сообщили украинские СМИ.
Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что около 100 жителей города Каменец-Подольский на Украине заблокировали служебный автомобиль военкомата, в котором находился мобилизованный мужчина, передает РИА «Новости».
Участники инцидента спустили шины автомобиля и вступили в конфликт с сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.
В Хмельницком областном военкомате заявили, что действия граждан имели признаки «организованного сопротивления исполнению служебных обязанностей представителями ВСУ».
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые начали устанавливать личности всех участников конфликта. В военкомате напомнили, что аналогичные действия во время военного положения могут расцениваться как государственная измена.
До этого то же издание сообщало, что сотрудники военкомата силой поместили гражданского мужчину в служебный автомобиль, однако в территориальном центре эту информацию не подтвердили и настаивают на том, что их действия были законными.
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