Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.6 комментариев
Hyundai отозвала 99 тыс. авто из России из-за риска возгорания
Hyundai отозвала 99 тыс. 256 автомобилей из-за риска возгорания
Около 99 тыс. автомобилей Hyundai разных моделей, выпущенных с 2010 по 2015 год, отозваны компанией из-за риска возгорания в моторном отсеке.
ООО «Хендэ мотор СНГ» объявило об отзыве 99 тыс. 256 автомобилей Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris и SantaFe, реализованных на российском рынке с 2010 по 2015 год, передает РИА «Новости».
Росстандарт сообщил, что причина отзыва – возможное короткое замыкание в блоке АБС (модуле HECU), способное привести к возгоранию в моторном отсеке.
В рамках программы будет произведена замена мультипредохранителя на всех транспортных средствах, подпадающих под отзыв. Владельцам автомобилей направят уведомления письмом или по телефону с просьбой предоставить машину в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта.
Все работы по устранению неисправности проведут безвозмездно для автовладельцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, южнокорейский автоконцерн Hyundai оформил в мае три новых товарных знака в России для автомобилей и комплектующих. А Toyota возвращается на российский автомобильный рынок.