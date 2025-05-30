Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
Эстонцы выстроились в очереди на границе с Россией ради покупок
Shot: Жители Эстонии массово отправились за покупками в Россию из-за низких цен
Жители Эстонии массово пересекают границу на погранпереходе Нарва ради покупок в российских магазинах.
На пограничном переходе Нарва жители Эстонии выстроились в огромные очереди, чтобы попасть в российские магазины, передает «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Эстонцы устремились в Россию из-за низких цен на продукты и технику. На погранпереходе предприимчивые местные жители предлагают услуги ожидания в очередях за 10 евро (887 рублей) в час. Чтобы купленные товары не конфисковали эстонские пограничники, граждане Эстонии срывают бирки с одежды и делают фотографии на новые телефоны, чтобы создать видимость, будто вещи уже использовались.
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро призвал закрыть границу с Россией вслед за Финляндией. При этом, по данным Shot, эстонцы покупают российские товары даже с двойной наценкой в своей стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на 9 мая жители Нарвы собрались на берегу, чтобы смотреть трансляцию парада Победы из Ивангорода.
В апреле сообщалось, что на границе Эстонии и России увеличились очереди из-за пасхальных праздников и школьных каникул в странах Балтии и Скандинавии.