Эстонцы выстроились в очереди на границе с Россией ради покупок

Shot: Жители Эстонии массово отправились за покупками в Россию из-за низких цен

Tекст: Елизавета Шишкова

На пограничном переходе Нарва жители Эстонии выстроились в огромные очереди, чтобы попасть в российские магазины, передает «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Эстонцы устремились в Россию из-за низких цен на продукты и технику. На погранпереходе предприимчивые местные жители предлагают услуги ожидания в очередях за 10 евро (887 рублей) в час. Чтобы купленные товары не конфисковали эстонские пограничники, граждане Эстонии срывают бирки с одежды и делают фотографии на новые телефоны, чтобы создать видимость, будто вещи уже использовались.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро призвал закрыть границу с Россией вслед за Финляндией. При этом, по данным Shot, эстонцы покупают российские товары даже с двойной наценкой в своей стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на 9 мая жители Нарвы собрались на берегу, чтобы смотреть трансляцию парада Победы из Ивангорода.

В апреле сообщалось, что на границе Эстонии и России увеличились очереди из-за пасхальных праздников и школьных каникул в странах Балтии и Скандинавии.