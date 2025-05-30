Эксперты обнаружили фейки в докладе Белого дома о детском здоровье

WP: Эксперты нашли грубые ошибки и фейки в докладе Белого дома о детском здоровье

Tекст: Вера Басилая

В опубликованном Белым домом докладе по вопросам детского здоровья эксперты выявили несуществующие научные исследования и искаженные ссылки. Из 522 научных сносок по меньшей мере 37 повторялись, часть вела к несуществующим работам, а среди ссылок встречались признаки автоматической генерации искусственным интеллектом. Эксперты указали, что наличие пометки «oaicite» в ряде URL указывает на использование OpenAI, пишет The Washington Post.

Доклад подготовлен комиссией чиновников под руководством министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди – младшего и освещает вопросы влияния токсинов, питания и экранного времени на здоровье детей в США.

Авторы доклада объяснили ошибки форматированием и оперативно заменили часть ссылок, но эксперты считают, что такие недочеты «подрывают доверие к науке».

По словам главы Американской ассоциации общественного здравоохранения Жоржа Бенджамина, доклад нельзя использовать для принятия решений или серьезных дискуссий.

Белый дом и министр здравоохранения заявили о доверии к своей команде и назвали доклад «прорывным» для системы здравоохранения. Представители администрации подчеркнули, что исправлены лишь мелкие ошибки оформления, а базовые выводы остались без изменений.

Ранее министр здравоохранения США Роберт Кеннеди – младший заявил, что американцы являются самым больным населением в мире, несмотря на значительные расходы на здравоохранение.

Кеннеди-младший сообщил о планах начать исследования экотоксинов, которые могут быть связаны с ростом случаев аутизма среди детей.

Новая американская администрация уволила сотни сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний США.