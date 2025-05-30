Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.0 комментариев
Эксперты обнаружили фейки в докладе Белого дома о детском здоровье
WP: Эксперты нашли грубые ошибки и фейки в докладе Белого дома о детском здоровье
Экспертное сообщество обнаружило в новом докладе Белого дома по вопросам детского здоровья грубые ошибки и несуществующие научные исследования, вероятно сгенерированные искусственным интеллектом, сообщает The Washington Post.
В опубликованном Белым домом докладе по вопросам детского здоровья эксперты выявили несуществующие научные исследования и искаженные ссылки. Из 522 научных сносок по меньшей мере 37 повторялись, часть вела к несуществующим работам, а среди ссылок встречались признаки автоматической генерации искусственным интеллектом. Эксперты указали, что наличие пометки «oaicite» в ряде URL указывает на использование OpenAI, пишет The Washington Post.
Доклад подготовлен комиссией чиновников под руководством министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди – младшего и освещает вопросы влияния токсинов, питания и экранного времени на здоровье детей в США.
Авторы доклада объяснили ошибки форматированием и оперативно заменили часть ссылок, но эксперты считают, что такие недочеты «подрывают доверие к науке».
По словам главы Американской ассоциации общественного здравоохранения Жоржа Бенджамина, доклад нельзя использовать для принятия решений или серьезных дискуссий.
Белый дом и министр здравоохранения заявили о доверии к своей команде и назвали доклад «прорывным» для системы здравоохранения. Представители администрации подчеркнули, что исправлены лишь мелкие ошибки оформления, а базовые выводы остались без изменений.
Ранее министр здравоохранения США Роберт Кеннеди – младший заявил, что американцы являются самым больным населением в мире, несмотря на значительные расходы на здравоохранение.
Кеннеди-младший сообщил о планах начать исследования экотоксинов, которые могут быть связаны с ростом случаев аутизма среди детей.
Новая американская администрация уволила сотни сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний США.