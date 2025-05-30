ФСБ задержала шесть человек в трех регионах за поджоги объектов

Tекст: Вера Басилая

Федеральная служба безопасности задержала шестерых молодых людей в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях, которые подожгли объекты транспортной инфраструктуры и декорации к 80-летию Победы по указанию украинских спецслужб, передает ТАСС.

Задержанные – граждане России 2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения. В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что задержанные совершали поджоги по заданиям, поступавшим после общения с телефонными мошенниками. В ходе допросов, по данным ведомства, молодые люди рассказали, что перевели крупные суммы денег – от 100 тыс. до 1 млн рублей – на «безопасные счета» после обмана телефонных аферистов.

Затем с ними связались лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб, и вынудили совершить поджоги под угрозой уголовной ответственности за якобы финансирование Вооруженных сил Украины. Мошенники убеждали задержанных, что они участвуют в проверке антитеррористической защищенности объектов, пояснили в ФСБ.

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