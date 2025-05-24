При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.0 комментариев
В Петербурге задержали женщину за поджог отдела полиции
В Василеостровском районе Петербурга задержана 37-летняя женщина по подозрению в поджоге здания полиции после того, как неизвестный предложил ей этот поступок в обмен на списание долгов.
Женщину задержали по подозрению в поджоге отдела полиции в Василеостровском районе Петербурга, пишет ТАСС. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о террористическом акте и выборе меры пресечения в виде ареста.
В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что подозреваемая рассказала о взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуги», после чего на ее имя оформили кредиты, а деньги перевели на Украину для поддержки ВСУ. Далее неизвестный связался с женщиной и предложил поджечь здание полиции, пообещав таким образом списать ее долги и избавить от уголовной ответственности.
Следуя инструкциям, женщина купила бензин, перелила его в бутылку, пришла к зданию 37-го отдела полиции, совершила поджог и скрылась с места преступления. В настоящее время она задержана оперативниками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о теракте после поджога четырех автомобилей полиции в Архангельске. В Архангельске задержали подозреваемого в поджоге машин. Мошенники пообещали подростку из Московской области 250 тыс. рублей за поджог торгового центра в Нахабино.