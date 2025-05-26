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В Ленобласти возбудили дело о теракте после поджога штаба волонтеров
В Подпорожье Ленинградской области 40-летнего мужчину обвинили в теракте после поджога штаба, где хранилась гуманитарная помощь.
Уголовное дело по статье о террористическом акте возбуждено после поджога здания волонтерского штаба по сбору гуманитарной помощи в городе Подпорожье Ленинградской области, передает ТАСС.
Пресс-служба следственного управления СК по региону уточнила, что задержанному 40-летнему мужчине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ – «террористический акт, повлекший значительный имущественный ущерб».
По данным следствия, в ночь на 24 мая обвиняемый взломал входную дверь и незаконно проник в волонтерский штаб, где устроил поджог. В результате огня были уничтожены помещения, а также находившаяся внутри гуманитарная помощь, предназначенная для нуждающихся.
Оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти совместно с региональным управлением МВД. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства происшествия, а также выясняет причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 40-летний житель Ленинградской области был задержан по подозрению в поджоге склада волонтерского штаба. В результате пожара на складе в Подпорожье загорелось обмундирование для военных и одежда для детей из Курской области.