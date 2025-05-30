Из Москвы в страны СНГ в 2024 году вернули 36 несовершеннолетних

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, в прошлом году Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей отправил домой 36 подростков, передает РИА «Новости».

Ярославская сообщила, что обратилась в Госдуму с инициативой изменить законодательство о пересечении границы несовершеннолетними из иностранных государств, особенно стран СНГ. По ее словам, после этого депутат Леонид Калашников провел круглый стол с представителями МВД, УФСИН, ФТС, ФНС и федеральными уполномоченными по правам человека и по правам ребенка.

Ярославская отметила, что участники круглого стола поддержали необходимость изменений: несовершеннолетние иностранцы сейчас могут пересекать границу без взрослых или по доверенности с любым сопровождающим, что создает риски появления безнадзорных детей.

Омбудсмен также добавила, что прозвучали опасения относительно детей, приезжающих в Россию для обучения или лечения, однако она считает, что такие случаи можно подтвердить документально, и ограничения не должны их затронуть.

Ярославская также рассказала, что Москва не передает детей-сирот в семьи за рубеж, но иногда дети-иностранцы устраиваются в московские семьи.

По ее словам, приоритетом является устройство сирот именно в столице. При этом, согласно федеральной базе данных, московские дети могут передаваться в семьи из других регионов России и наоборот.

Ранее при содействии уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Россию вернулись 26 детей.