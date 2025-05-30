Власти Франции решили запретить курение на пляжах и в парках

Tекст: Антон Антонов

«Пляжи, городские парки и сады, территории вокруг школ, автобусные остановки, спортивные площадки станут по всей стране зонами, свободными от табака», – приводит слова Вотрен ТАСС со ссылкой на Ouest-France.

По ее словам, «там, где находятся дети, табак должен исчезнуть». Вотрен также сообщила о планах снизить количество никотина в жидкостях для вейпов и уменьшить количество ароматов для них.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году во Франции решили запретить одноразовые электронные сигареты. Курение в закрытых помещениях, включая рестораны, больницы и офисы, попало под запрет в стране с 2007 года. Сейчас Франция занимает первое место в Евросоюзе по стоимости сигарет: самая дешевая пачка стоит 11 евро (около 962 рублей). В стране проживает более 68 млн человек, из которых 15 млн курят, и 12 млн из них делают это ежедневно.