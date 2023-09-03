Во Франции решили запретить одноразовые электронные сигареты

Tекст: Валентина Григоренко

Борн в эфире телеканала RTL указала, что Франция планирует представить новый план по борьбе с зависимостью от табака. По ее словам, в стране будет введен запрет на использование одноразовых электронных сигарет, которые называют «puff», передает ТАСС.

Она отметила, что даже безникотиновые электронные сигареты формируют у молодых людей привычку курить, а после они переходят на курение табака, поэтому курение таких сигарет необходимо остановить.

В июле на Украине вступил закон о запрете на продажу и производство электронных сигарет.