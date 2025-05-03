Вучич покинул больницу и сообщил об улучшении самочувствия

Президент Сербии Вучич сообщил об улучшении самочувствия после госпитализации

Tекст: Вера Басилая

Министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что президент Александр Вучич покинул Военно-медицинскую академию в Белграде после прохождения обследования. Мали рассказал, что поговорил с Вучичем по телефону, и президент сообщил о собственном улучшении самочувствия, передает РИА «Новости».

Врач Драган Динчич из ВМА подтвердил, что состояние здоровья президента Сербии стабильное и удовлетворительное. Врачи рекомендовали Вучичу покой и отдых.

Ранее кардиолог Военно-медицинской академии Драган Динчич заявил, что президент Сербии Александр Вучич в ближайшее время не сможет в полной мере приступить к своим рабочим обязанностям из-за резкого повышения давления в Соединенных Штатах,.

Вучич был госпитализирован в Военно-медицинскую академию Белграда после ухудшения самочувствия во время визита в США, он вернулся на родину по состоянию здоровья.

Ранее Вучич подчеркивал, что не собирается отменять поездку в Россию на 9 Мая, если не возникнет непредвиденных обстоятельств или существенной угрозы для Сербии.