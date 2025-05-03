Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Вучич покинул больницу и сообщил об улучшении самочувствия
Президент Сербии Вучич сообщил об улучшении самочувствия после госпитализации
Президент Сербии Александр Вучич был выписан из Военно-медицинской академии в Белграде и сообщил, что чувствует себя лучше, заявил министр финансов Сербии Синиша Мали.
Министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что президент Александр Вучич покинул Военно-медицинскую академию в Белграде после прохождения обследования. Мали рассказал, что поговорил с Вучичем по телефону, и президент сообщил о собственном улучшении самочувствия, передает РИА «Новости».
Врач Драган Динчич из ВМА подтвердил, что состояние здоровья президента Сербии стабильное и удовлетворительное. Врачи рекомендовали Вучичу покой и отдых.
Ранее кардиолог Военно-медицинской академии Драган Динчич заявил, что президент Сербии Александр Вучич в ближайшее время не сможет в полной мере приступить к своим рабочим обязанностям из-за резкого повышения давления в Соединенных Штатах,.
Вучич был госпитализирован в Военно-медицинскую академию Белграда после ухудшения самочувствия во время визита в США, он вернулся на родину по состоянию здоровья.
Ранее Вучич подчеркивал, что не собирается отменять поездку в Россию на 9 Мая, если не возникнет непредвиденных обстоятельств или существенной угрозы для Сербии.