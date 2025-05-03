Newsweek: В Европе создадут замену F-35 из-за разногласий с США

Tекст: Вера Басилая

По данным издания, европейские страны усилили меры по созданию собственного истребителя шестого поколения из-за неуверенности в поставках F-35 из США, передает ТАСС.

Неназванный европейский чиновник сообщил, который заявил об увеличении интереса стран НАТО к развитию совместного проекта военного самолета нового поколения. Причиной названы сомнения, связанные с политикой Вашингтона и критикой НАТО со стороны Дональда Трампа.

Издание отмечает, что создание европейского самолета позволит странам континента снизить зависимость от США и диктата Вашингтона. При этом собеседник Newsweek подчеркнул, что Европа не планирует полностью отказываться от закупок американских вооружений.

Ранее бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил Newsweek, что интерес Трампа к «панъевропейским проектам» вырос после возврата в Белый дом. По данным европейского издания Politico, лидеры стран Евросоюза пришли к выводу, что не могут более рассчитывать на США в вопросах безопасности ЕС.

В Германии поставили под сомнение сделку по закупке истребителей F-35 из-за опасений по отношению к США. Ряд стран мира начал пересматривать свои заказы на F-35.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не примет участие в саммите НАТО в июне без увеличения военных расходов странами альянса.

Пентагон признал неспособность точно подсчитать запасы деталей для F-35, что может затруднить проведение полного аудита структуры к 2028 году.