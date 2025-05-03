Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
МВД США предупредило о возможном блэкауте этим летом
Глава МВД США предупредил о риске масштабного отключения электричества летом
Американские власти не исключают перебоев с электроснабжением, которые могут повторить недавний масштабный сбой, зарегистрированный в Испании, заявил американский министр внутренних дел Дуглас Бергам.
Бергам, который возглавляет национальный совет по энергетическому доминированию, заявил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с крупными отключениями электричества уже ближайшим летом, передает ТАСС.
Глава МВД заявил, что генерация электроэнергии в стране сталкивается с серьезными трудностями, и напомнил о недавнем крупном сбое в Испании. По его словам, аналогичный сценарий возможен в Америке уже этим летом. Он также подчеркнул, что нынешние проблемы с энергосистемой связаны с решениями администрации экс- президента Джо Байдена.
Бергам отметил, что Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в энергетическом секторе США в первый же день после вступления в должность.
Ранее Еврокомиссия потребовала от правительства Испании в течение трех месяцев представить итоги расследования причин крупного сбоя электроснабжения, который произошел в конце апреля.
Напомним, из-за отключения линии между Испанией и Францией и резкого снижения выработки электроэнергии большая часть Испании и Португалии осталась без света на несколько часов.
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