МВД США предупредило о возможном блэкауте этим летом

Глава МВД США предупредил о риске масштабного отключения электричества летом

Tекст: Вера Басилая

Бергам, который возглавляет национальный совет по энергетическому доминированию, заявил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с крупными отключениями электричества уже ближайшим летом, передает ТАСС.

Глава МВД заявил, что генерация электроэнергии в стране сталкивается с серьезными трудностями, и напомнил о недавнем крупном сбое в Испании. По его словам, аналогичный сценарий возможен в Америке уже этим летом. Он также подчеркнул, что нынешние проблемы с энергосистемой связаны с решениями администрации экс- президента Джо Байдена.

Бергам отметил, что Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в энергетическом секторе США в первый же день после вступления в должность.

Ранее Еврокомиссия потребовала от правительства Испании в течение трех месяцев представить итоги расследования причин крупного сбоя электроснабжения, который произошел в конце апреля.

Напомним, из-за отключения линии между Испанией и Францией и резкого снижения выработки электроэнергии большая часть Испании и Португалии осталась без света на несколько часов.

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