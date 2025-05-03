Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
В Раде раскритиковали Зеленского за слова о параде Победы
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выступил с критикой в адрес президента Владимира Зеленского за решение не поддерживать перемирие на 80-летие Победы.
Дмитрук назвал отказ Зеленского от перемирия во время празднования Дня Победы неприемлемым и отметил, что подобное поведение говорит о потере связи с реальностью, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что подобные заявления президента вызывают недоумение и критику среди части украинских политиков.
Ранее Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев резко отреагировал на отказ Владимира Зеленского от трехдневного перемирия и угрозы гостям на параде в Москве в честь 80-летия Победы.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.