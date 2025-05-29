Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
В Госдуме предложили обязать мигрантов вносить депозит при въезде
Депутаты фракции «Новые люди» направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением обязать трудовых мигрантов вносить депозит при въезде в Россию.
Авторы обращения считают, что внесение залога позволит покрывать расходы на депортацию мигрантов, нарушивших российское законодательство, и снизит нагрузку на федеральный бюджет, передает ТАСС.
В письме, которое подписали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя фракции Сардана Авксентьева, говорится: «Суть инициативы заключается в том, чтобы при въезде в страну трудовой мигрант вносил депозит, который в случае нарушения им законодательства покрывал бы расходы на его депортацию».
Парламентарии отметили, что в 2024 году расходы федерального бюджета на депортацию иностранных граждан превысили 1 млрд рублей. Предложенная система получила название «Обратный билет» и направлена на повышение эффективности миграционной политики.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался за проведение обязательной биометрической регистрации для иностранных граждан, прибывающих в страну, чтобы повысить безопасность. Кроме того, глава СК также предложил возложить расходы на жилье и медицинскую страховку трудовых мигрантов на бизнес.