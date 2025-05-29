Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Адвокат в Калининграде шпионила для иностранной спецслужбы
Ленинградский районный суд Калининграда избрал меру пресечения для адвоката, обвиняемого в передаче данных силовиков сотруднику иностранной спецслужбы.
Ленинградский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу адвоката Калининградской областной коллегии, обвиняемой в конфиденциальном сотрудничестве с представителем иностранного государства, сообщает Калининградский областной суд в своем Telegram-канале.
По версии следователей, женщина с августа по сентябрь 2024 года поддерживала связь с сотрудником спецслужбы недружественного государства и передавала ему информацию о сотрудниках российских силовых ведомств, ставшую ей известной в рамках адвокатской деятельности.
Следователь отметил, что адвокат обвиняется по ст. 275.1 УК РФ, предусматривающей до восьми лет лишения свободы за тяжкие преступления против конституционного строя и безопасности государства. В обоснование необходимости заключения под стражу было указано, что она может попытаться скрыться, продолжить противоправную деятельность или оказать давление на свидетелей, учитывая ее многочисленные зарубежные связи и частые поездки за границу.
Постановлением суда мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 26 июля 2025 года. Как отмечается, решение суда пока не вступило в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины в ЛНР за шпионаж в пользу Киева. Украинец передал информацию о доме коменданта города Кременная спецслужбам Украины. В России осудили двух агентов спецслужб Украины за аналогичную деятельность.