Tекст: Дмитрий Зубарев

Операция по штурму и зачистке населенного пункта Богдановка в ДНР продолжалась четыре дня, передает ТАСС. Исполняющий обязанности командира штурмовой роты 80-го танкового полка группировки «Центр» Денис Деревин уточнил, что с учетом освобождения прилегающих территорий весь процесс занял до полутора недель.

Деревин сообщил, что в боях за населенный пункт российские военные уничтожили большое число бойцов элитного подразделения БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра». «Много их уничтожили, большую группу», – заявил он. По его словам, это заметно повлияло на снижение активности украинских беспилотников в районе Богдановки и вокруг нее.

Командир также рассказал, что российским войскам в Богдановке противостояли военнослужащие 720-й бригады морской пехоты, действовавшие совместно с подразделениями, прикрываемыми БПЛА «Мадьяра».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Богдановку к северу от Часова Яра в ДНР. В Богдановке нашли тела двух темнокожих наемников ВСУ.