Глава МВД Грузии Гомелаури подал в отставку

Вице-премьер и министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури объявил об уходе

Tекст: Вера Басилая

Вице-премьер и глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури объявил о своей отставке, передает ТАСС.

Чиновник отметил, что посвятил более десяти лет службе на высоких государственных постах, в том числе министра МВД, главы Службы госбезопасности и вице-премьера.

В заявлении он указал, что работа на столь ответственных должностях требует значительных усилий, и сейчас, когда в стране сохраняется спокойная обстановка, он решил попросить предоставить ему возможность уйти в отставку, чтобы больше времени уделять семье, супруге, детям и только что родившемуся внуку.

Гомелаури впервые возглавил МВД Грузии в 2014-2015 годах, после чего стал главой Службы госбезопасности. В 2019 году он вновь был назначен министром внутренних дел, а в декабре 2024 года занял пост вице-премьера по решению премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

США и Британия, а также страны Балтии ввели против Гомелаури персональные санкции из-за разгона митингов в конце 2024 года.

Ранее Ираклий Шаишмелашвили подал в отставку с должности главы управления оперативного планирования департамента по особым поручениям МВД Грузии.