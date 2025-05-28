Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?6 комментариев
США отказались подтвердить отмену ограничений на дальнобойность оружия Киева
Госдеп США не подтвердил отмену ограничений на дальнобойность вооружений
Американский Госдепартамент воздержался от комментариев по поводу возможной отмены ограничений на дальность поставляемого Киеву вооружения, несмотря на заявления Германии.
Представитель внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс не стала отвечать на вопрос о словах германского канцлера Фридриха Мерца, который заявил, что Германия и союзники, в том числе США, давно отменили ограничения на дальность ударов украинским вооружением, передает ТАСС.
«Я не собираюсь это обсуждать и не буду подтверждать это», – ответила она.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что его страна сняла ограничения на использование украинцами немецких вооружений для атак по территории России.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал SkyNews отметил, что Лавров преподал урок канцлеру Германии Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия.