Госдеп США не подтвердил отмену ограничений на дальнобойность вооружений

Tекст: Ирма Каплан

Представитель внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс не стала отвечать на вопрос о словах германского канцлера Фридриха Мерца, который заявил, что Германия и союзники, в том числе США, давно отменили ограничения на дальность ударов украинским вооружением, передает ТАСС.

«Я не собираюсь это обсуждать и не буду подтверждать это», – ответила она.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что его страна сняла ограничения на использование украинцами немецких вооружений для атак по территории России.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал SkyNews отметил, что Лавров преподал урок канцлеру Германии Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия.