Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?6 комментариев
Белоруссия разрешила ввоз картофеля и лука из стран ЕС
Белоруссия разрешила импорт картофеля, лука, капусты и яблок из ЕС
Власти Белоруссии сняли ограничения на ввоз ряда овощей и фруктов из недружественных стран, включая государства Евросоюза.
Белорусское правительство отменило запрет на импорт свежего картофеля, репчатого лука, белокочанной капусты и яблок из недружественных стран, включая все государства – члены ЕС, передает ТАСС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, о чем сообщили в пресс-службе правительства республики.
В Совмине подчеркнули, что это решение стало ответом на шаг Евросоюза. Ранее Европарламент одобрил проект введения повышенных таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию из Белоруссии. Теперь белорусские власти демонстрируют открытость и ослабляют ограничения для европейских товаров.
В официальном заявлении Совмина говорится: «Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства и по аналогии с решением о безвизовом въезде в нашу страну граждан ряда государств, в том числе стран ЕС, ослабляет ограничения, введенные в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал жителям страны сажать картофель из-за ущерба посевам после заморозков в конце апреля и начале мая.
Президент Владимир Путин рассказал о разговоре с Лукашенко, в ходе которого тот пожаловался на дефицит картофеля в Белоруссии из-за его экспорта в Россию.