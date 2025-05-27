Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?5 комментариев
Прокурор запросил больше 10 лет для медиаменеджера Горбунова
Экс-главу пресс-службы медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова обвинили в вымогательстве, гособвинение запросило для него 10 лет и четыре месяца лишения свободы.
Обвинения связаны с вымогательством у депутата заксобрания Петербурга Александра Малькевича и незаконным хранением наркотиков в крупном размере, передает ТАСС.
В суде сторона обвинения завершила прения, попросив назначить Горбунову 10 лет и четыре месяца по статьям «Вымогательство» и «Незаконное хранение наркотиков». Защита требовала оправдания, указывая на противоречивость доказательств, добытых, по их словам, с нарушениями закона.
Горбунов в последнем слове заявил, что не совершал противоправных действий, не угрожал Малькевичу и не требовал денег. Фигурант попросил суд учесть его заслуги перед страной и награды от президента России.
Следствие считает, что Горбунов требовал от Малькевича от 10 до 20 млн рублей под угрозой распространения сведений, порочащих его деловую репутацию, а позже снизил сумму до 4 млн рублей. В июне прошлого года Горбунов получил 1,5 млн рублей от Малькевича, действовавшего под контролем оперативников, после чего был задержан.
Сам Малькевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что Горбунов является участником «информационной ОПГ», которая выполняет курируемую ЦИПСО работу по очернению политических и общественных деятелей.