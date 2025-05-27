  • Новость часаЛавров об ответных ударах по Украине: Преступник должен быть наказан
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    Украина надоела всей Европе
    Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине
    Гердт: Заявлениями о дальнобойном оружии для Украины Мерц втягивает Германию в авантюру
    Азаров: Кравчук был готов отдать Ельцину Крым еще в декабре 1991 года
    Лавров предложил место для второго раунда переговоров по Украине
    Путин поручил создать условия для самореализации участников СВО
    Мерц: Ограничения по дальнобойному оружию для Украины сняты уже давно
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    Лавров заявил о попытках Запада сбить Трампа на позицию Байдена
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    11 комментариев
    27 мая 2025, 14:48 • Новости дня

    Прокурор запросил больше 10 лет для медиаменеджера Горбунова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Экс-главу пресс-службы медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова обвинили в вымогательстве, гособвинение запросило для него 10 лет и четыре месяца лишения свободы.

    Обвинения связаны с вымогательством у депутата заксобрания Петербурга Александра Малькевича и незаконным хранением наркотиков в крупном размере, передает ТАСС.

    В суде сторона обвинения завершила прения, попросив назначить Горбунову 10 лет и четыре месяца по статьям «Вымогательство» и «Незаконное хранение наркотиков». Защита требовала оправдания, указывая на противоречивость доказательств, добытых, по их словам, с нарушениями закона.

    Горбунов в последнем слове заявил, что не совершал противоправных действий, не угрожал Малькевичу и не требовал денег. Фигурант попросил суд учесть его заслуги перед страной и награды от президента России.

    Следствие считает, что Горбунов требовал от Малькевича от 10 до 20 млн рублей под угрозой распространения сведений, порочащих его деловую репутацию, а позже снизил сумму до 4 млн рублей. В июне прошлого года Горбунов получил 1,5 млн рублей от Малькевича, действовавшего под контролем оперативников, после чего был задержан.

    Сам Малькевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что Горбунов является участником «информационной ОПГ», которая выполняет курируемую ЦИПСО работу по очернению политических и общественных деятелей.

    26 мая 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин поддержал предложения по ответу на ограничения судоходства на Балтике
    Путин поддержал предложения по ответу на ограничения судоходства на Балтике
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативы, направленные на противодействие западным ограничениям судоходства в Балтийском море, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Патрушев отметил, что на фоне роста активности НАТО западные страны фактически совершают акты пиратства в регионе. В качестве примера был приведен недавний инцидент с попыткой задержания эстонскими военно-морскими силами при поддержке авиации НАТО российского гражданского судна Jaguar в Финском заливе, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что меры реагирования на попытки ограничить судоходство в Балтике недавно обсуждались на заседании президиума Морской коллегии. По его словам, подготовленные предложения были полностью поддержаны президентом России. Патрушев добавил, что совещание в Усть-Луге посвящено развитию транспортной инфраструктуры и диверсификации маршрутов в условиях возможных ограничений судоходства.

    Ранее Патрушев сообщил о планах НАТО заблокировать порты России на Балтике. Он также отмечал эффективное парирование Черноморским флотом угроз НАТО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что любые риски для интересов страны в Балтийском море будут сопровождаться ответными мерами.

    Коментарии (35)
    27 мая 2025, 00:30 • Новости дня
    Мерц заявлением об ударах по России напугал жителей Сувалкского коридора
    Мерц заявлением об ударах по России напугал жителей Сувалкского коридора
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Население приграничных районов Польши и Литвы испугано заявлениями канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойного оружия против России, люди начали массово покидать места проживания, пишет Bild.

    Как пишет Bild, наиболее тревожная обстановка сложилась в Сувалкском коридоре. Местные жители опасаются, что их регион станет первой целью в случае эскалации конфликта, которая может привести к изоляции стран Прибалтики от остального блока НАТО. Несмотря на то, что власти Литвы и Польши не объявляли официальной эвакуации, в приграничной зоне, по сообщению Bild, замечено усиленное присутствие военных подразделений, пишет «Московский комсомолец».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сувалкский коридор – это малонаселенный участок покрытой лесом равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Белоруссией и Калининградом. Он считается одной из самых уязвимых позиций НАТО. Этот участок служит основным сухопутным маршрутом для связи стран Балтии с другими странами альянса.

    Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину, со стороны Британии, Франции, Германии и США. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг сообщения об изменении официальной позиции Берлина по этому вопросу.

    Коментарии (29)
    26 мая 2025, 19:25 • Видео
    Мерц угрожает России ракетами

    «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    Коментарии (3)
    26 мая 2025, 20:37 • Новости дня
    Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании
    Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности жестких мер в отношении зарубежных IT-компаний, которые действуют против России, но сами не до конца ушли с российского рынка и вопреки заявлениям продолжают зарабатывать в России.

    Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов высказал мнение о необходимости ужесточения давления на иностранные IT-сервисы, которые объявили об уходе из России, но продолжают работать и получать прибыль в стране, передает ТАСС.

    «Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и все!» – заявил президент.

    Путин подчеркнул, что Россия никого не выгоняла и предоставляла максимально благоприятные условия для работы на своем рынке. « А они пытаются нас душить. <...>Нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать», – указал глава государства.

    Путин отметил, что нужно разобраться в случаях, когда компании и пользователи, продолжают прибегать к иностранным сервисам, покинувшим российский рынок.

    Ранее Путин заявил, что ушедшие зарубежные компании подставили российских партнеров.

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    27 мая 2025, 11:45 • Новости дня
    Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине
    Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на массированные атаки украинских беспилотников на российские регионы ВС РФ наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины, отметили в Минобороны.

    По инициативе России был возобновлен прямой российско-украинский диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине. Тем не менее киевский режим при поддержке некоторых европейских стран продолжает предпринимать провокационные шаги, направленные на срыв переговорного процесса, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В частности, ВС России поразили аэродром Озерное в Житомирской области.

    В ответ на действия киевского режима ВС России нанесли удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками – исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.

    Один из ударов пришелся по Павлоградскому химическому заводу в Днепропетровской области, цеху ремонта самолетов, а также военной инфраструктуре в Криворожской и Николаевской областях.

    23 мая российские ракеты поразили порт Одессы, уничтожив около 100 контейнеров с компонентами для беспилотников, катеров и боеприпасами. Также были атакованы аэродромы Кисличеватая в Запорожской области и Канатово в Кировоградской области, а также склады тактической группы «Волчанск» в Харьковской области.

    24 мая удары были нанесены по предприятию, выпускающему ракеты и ударные дроны, а также по центрам радиотехнической разведки и авиации в Киевской области.

    26 мая массированный удар пришелся по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, складам боеприпасов в Харьковской области и ДНР, а также по пунктам управления и временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области.

    В Минобороны пообещали, что российские ВС продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на террористические атаки и провокации киевского режима. При этом в оборонном ведомстве еще раз подчеркнули, что удары будут наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК.

    Напомним, за минувшую ночь система ПВО сбила 99 украинских беспилотников.

    Накануне средства ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву.

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    27 мая 2025, 10:01 • Новости дня
    В Тбилиси испугались закрытия рынка России после осквернения флага

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Осквернение флага России на музыкальном фестивале в Тбилиси может привести к нежелательным экономическим последствиям для Грузии, заявила известная правозащитница из движения «Единая нейтральная Грузия» Нана Какабадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Трусливый поступок некоего (певца Эрекле) Гецадзе напомнил о том, что в свое время тогдашний министр обороны Ираклий Окруашвили негативно высказался о российском рынке во вред интересам Грузии, после чего Россия закрыла свой рынок для Грузии на шесть лет», – сказала она.

    По ее словам, «проплаченные извне иностранные агенты и деградировавшая часть грузинского общества не добились открытия «второго фронта», поэтому теперь стараются обрушить экономику».

    Нана Какабадзе заявила, что «деградировавшие «герои» и их фанаты совсем не думают о последствиях своих поступков для страны».

    Со своей стороны, ведущий телеканала PosTV Шалва Рамишвили сообщил, что Гецадзе предлагает свое «творчество» на платных стримингах в России.

    По данным «Грузстата», в первом квартале 2025 года товарооборот между Грузией и Россией вырос на 3,7% по сравнению с первым кварталом 2024 года, составив в денежном выражении 642,8 млн долларов. Россия входит в первую тройку торговых партнеров Грузии. Доля РФ во внешнеторговом обороте Грузии за первый квартал составила 11,4%. Из Грузии в Россию в основном поставляются минеральная и питьевая вода, картофель, вина и другие спиртные напитки. Из России в Грузию импортируется газ, нефть и нефтепродукты.

    Власти Грузии уже осудили поступок Гецадзе.

    Напомним, Следственный комитет России начал уголовное производство после инцидента с надругательством над российским флагом на одном из концертов, прошедших в Грузии.

    Военкор Юрий Котенок заявил, что осквернение российского флага грузинским певцом отражает устойчивую русофобию в грузинском обществе.

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    26 мая 2025, 18:07 • Новости дня
    Песков заявил об опасности снятия ограничений Западом на дальность украинских ударов
    Песков заявил об опасности снятия ограничений Западом на дальность украинских ударов
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил угрозу в решениях европейских стран по снятию ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.

    Европейские страны рассматривают возможность снять ограничения на дальность оружия, поставляемого Киеву, передает «Интерфакс». Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, подчеркнул, что такие решения идут вразрез с российскими устремлениями к политическому урегулированию конфликта.

    «Эти потенциальные решения, если таковые решения, действительно, имели место, абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию», – заявил Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым, опубликованной в Telegram-канале.

    Также он отметил, что подобные шаги со стороны европейских стран опасны и могут привести к дальнейшему нагнетанию ситуации вокруг конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину.

    Коментарии (19)
    26 мая 2025, 21:21 • Новости дня
    Вассерман назвал главную опасность раздельного образования мальчиков и девочек
    Вассерман назвал главную опасность раздельного образования мальчиков и девочек
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Раздельное образование наиболее опасно в период полового созревания подростков. Оно может неправильно сформировать сексуальные предпочтения и серьезно осложнить общение с противоположным полом в будущем, заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман.

    «К разделению обучения по полам я отношусь резко отрицательно. Поскольку неоднократно доходили до меня сведения серьезных недостатков такого разделения. Не буду перечислять их все, слишком уж много. Отмечу только один, но достаточно серьезный, на мой взгляд», – говорит Вассерман.

    По его словам, если в период полового созревания у подростка нет возможности общения с лицами противоположного пола, то он вынужденно обращает возникшее желание на лиц своего пола.  Поэтому, отмечает Вассерман, в английской аристократии среди тех, кто обучался в популярных закрытых учебных заведениях, доля гомосексуалистов (ЛГБТ – организация признана в РФ экстремистской и запрещена), причем как мужчин, так и женщин, в разы больше, чем среди обучавшихся в открытых учебных заведениях и имевших возможность хотя бы вне школы контактировать с лицами противоположного пола. При этом он подчеркивает, что среди тех, кто учился в обычной школе со смешанным обучением, доля гомосексуалистов не превышает естественную. «Она, судя по всей мировой статистике, куда меньше одного человека из двадцати», – рассказывает депутат.

    «Кроме того, при совместном обучении появляется возможность знакомиться с особенностями противоположного пола – не столько физиологическими, сколько психологическими. Если вы еще в школе усвоите, что девочки на многое реагируют иначе, чем мальчики, это вам облегчит контакты с ними в будущем», – поясняет Вассерман.

    Он отмечает еще один важный момент – девочки и мальчики должны не только учиться вместе, но и по одним учебникам. Не должно быть никаких «женских» и «мужских» предметов. В комитете Госдумы по просвещению уже согласовали решение о создании единых учебников по всем школьным предметам. В Минпросвещении сообщили о начале их подготовки.

    «Это снимает еще одну очень любимую сторонниками раздельного обучения тему о том, что должны быть разные предметы преподавания для мужчин и женщин. Чем больше мы их будем разделять, тем меньше будет возможности для взаимопонимания. К слову, мои родители заканчивали раздельные школы, поскольку в послевоенное время эта норма действовала еще лет десять. И при первой же возможности ее отменили, что правильно, судя по опыту родителей. Поэтому лично я, насколько это будет зависеть от меня, буду активно противодействовать любым попыткам снова разделить мужское и женское образование», – заключил Вассерман.

    Ранее президент Российской муниципальной академии, член Общественной палаты России Александр Айгистов заявил о необходимости возродить институт благородных девиц в здании Смольного, где сейчас располагается администрация Петербурга. По его словам, Россия нуждается в возрождении системы воспитания девочек в сочетании с развитием духовных и семейных ценностей.

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    27 мая 2025, 13:23 • Новости дня
    Элитный отряд наемников объявил о выходе из ВСУ

    Англоязычная рота Chosen Company прекратила деятельность в составе ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Англоязычные наемники Chosen Company, воевавшие на Украине почти 39 месяцев, объявили о выходе из состава украинской армии и прекращении своей деятельности.

    Об уходе из Вооруженных сил Украины объявил элитный отряд наемников Chosen Company, передает «Российская газета». Командир подразделения, гражданин США Райан О'Лири, сообщил, что Chosen Company прекращает деятельность и отделяется от украинской армии. По его словам, официальное заявление появится после завершения его контракта, чтобы избежать нарушения украинских законов и уставов.

    О'Лири отметил: «Это был хороший забег продолжительностью в 39 месяцев». Chosen Company изначально была сформирована как 312-я шведская добровольческая рота вскоре после начала спецоперации. Ею командовал отставной офицер шведской армии Эдвард Селандер Патриньяни, который погиб в июле 2022 года.

    В начале 2023 года подразделение было переименовано в «Команду избранных» для отражения многонационального состава, где основную часть составляли граждане США. Рота была приписана к 59-й моторизованной бригаде ВСУ и участвовала в неудачном контрнаступлении в Запорожской области. В октябре 2024 года Chosen Company вошла в 49-й отряд специального назначения СБУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, уничтожив склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников.

    Тактическая группа из семи французских наемников под названием «Международный реванш» проходит боевую подготовку в одном из тренировочных лагерей под Киевом для иностранных добровольцев.

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    26 мая 2025, 19:56 • Новости дня
    На Западе закончились современные ракеты Patriot для Украины

    Германия решила отправить Украине устаревшие ракеты Patriot

    На Западе закончились современные ракеты Patriot для Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Германия готовится предоставить Украине старые ракеты PAC-2 для комплексов ПВО Patriot, сохраняя новейшие модификации для собственных нужд.

    Газета The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата сообщает, что Германия не планирует передавать Украине модернизированные ракеты PAC-3 для комплексов Patriot, а ограничится поставкой устаревших PAC-2. По словам источника, такие ракеты считаются малоэффективными для перехвата баллистических целей, пишет ТАСС.

    Информация о точных сроках поставок пока отсутствует. Ранее стало известно, что США разрешили Германии отправить Украине 100 ракет Patriot и 125 ракет большой дальности, произведенных на территории Соединенных Штатов. Такое разрешение необходимо, поскольку экспорт этих вооружений невозможен без согласия американских властей.

    По информации WP, решение Вашингтона о передаче вооружений было принято после сделки между Киевом и США по добыче полезных ископаемых. Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что Украина просила новые установки и боеприпасы Patriot, однако даже у Соединенных Штатов их сейчас нет. По словам Рубио, союзники по НАТО не хотят расставаться с современными системами Patriot, а потому Украине предложены менее современные варианты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон одобрил передачу Германией Киеву 100 ракет для комплексов ПВО Patriot и 125 ракет большой дальности. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о невозможности передачи ракет Taurus на Украину из-за необходимости длительного обучения военных. Правительство Германии готовит меры по максимальному ограничению публичного раскрытия сведений о количестве и видах оружия, поставляемого Киеву.

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    27 мая 2025, 08:17 • Новости дня
    США и ЕС прекратили согласование мер против обхода антироссийских санкций
    США и ЕС прекратили согласование мер против обхода антироссийских санкций
    @ Dwi Anoraganingrum/imago images/Future Image/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры Европейского союза и США по скоординированным мерам против обхода антироссийских санкций завершились неудачей, сообщает газета Suddeutsche Zeitung и телерадиокомпании WDR и NDR.

    Согласно данным внутреннего доклада МИД ФРГ, прекратились согласования действий между ЕС и США по борьбе с обходом антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Внутренний доклад МИД ФРГ ссылается на заседание Совета ЕС по иностранным делам, состоявшееся в Брюсселе 20 мая. Отмечается, что специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан выразил недовольство из-за полного прекращения трансатлантического согласования по вопросам борьбы с обходом санкций против России. Он обратил внимание, что совместная работа по этим вопросам между ЕС и США не ведется.

    Также в докладе отмечается, что кооперация в рамках Группы семи по этому направлению, по словам О'Салливана, утратила динамику.

    Накануне американский лидер Дональд Трамп отказался ужесточать антироссийские санкции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России, несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа.

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    26 мая 2025, 22:14 • Новости дня
    Вагенкнехт сравнила поставки Taurus на Украину с «объявлением войны» России

    Вагенкнехт заявила о риске войны для Германии из-за решения Мерца по оружию

    Вагенкнехт сравнила поставки Taurus на Украину с «объявлением войны» России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Если немецкое оружие, возможно, ракеты Taurus, будет использовано для ударов по российским городам, то это будет равносильно объявлению войны Москве, заявила известный немецкий политик Сара Вагенкнехт.

    Сара Вагенкнехт, известный немецкий политик, резко раскритиковала решение канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого на Украину немецкого оружия, передает РИА «Новости».

    Она назвала решение Мерца снять ограничение на дальность атак на Россию безответственным, которое в будущем принесет войну в Германию.

    «Если немецкое оружие – возможно, в будущем ракеты Taurus – будет использовано для поражения российских городов, то это будет равносильно объявлению войны Москве», – считает Вагенкнехт.

    Она призвла Мерца немедленно «исправить» свое решение.

    Вагенкнехт также снова призвала к проведению общенационального референдума по вопросу поставок на Украину ракет Taurus. По ее мнению, столь важное решение должно принимать все общество, а не только политическая элита.

    Критика прозвучала и со стороны депутата от Социал-демократической партии Германии Ральфа Штегнера. Он заявил, что любые шаги, ведущие к расширению военного конфликта, считает неправильными и поддерживает активизацию дипломатических усилий.

    Штегнер отметил, что ранее среди политиков было распространено мнение о возможности заставить Россию сесть за стол переговоров путем поставок оружия, однако в реальности этого не произошло. По его словам, «в конце концов, нет альтернативы переговорам».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину Британией, Францией, Германией и США.

    Мерц ранее допускал возможность поставки Киеву крылатых ракет Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае продолжения поставок военной помощи Киеву буферная зона может охватить почти всю Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил угрозу, исходящую от решений европейских стран по снятию ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.

    Коментарии (13)
    27 мая 2025, 01:59 • Новости дня
    Захарова призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку»
    Захарова призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку»
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала противоречивые заявления властей Германии о снятии Западом ограничений на удары Украины по России, а также пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону от его жены Брижит.

    Комментируя заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и вице-канцлера Ларса Клингбайля, Захарова заявила в Telegram: «Да отберите у них наконец «ложечку для сахара» и «салфетку»!». Она выразила надежду, что Мерц и Клингбайль хотя бы «не подрались как Макроны».

    Напомним, Мерц заявил об отмене всех ограничений на удары Украины по России западным оружием. Клингбайль опроверг изменение официальной позиции Берлина по этому вопросу.

    В СМИ были опубликованы кадры прибытия Макрона и его жены в Ханой, где первая леди, судя по видео, дала пощечину президенту Франции.

    Говоря о «ложечке» и «салфетке», Захарова имеет в виду скандал вокруг поездки Мерца, Макрона и британского премьера Кира Стармера на Украину. В купе едущего в Киев поезда раньше времени вошли журналисты. В результате были сняты кадры, как Мерц и Макрон поспешно убрали со стола какие-то предметы. По официальной версии, они убрали салфетку и шпажку для закусок или ложечку для сахара. Однако популярность приобрела версия, что Мерц и Макрон прятали запрещенные вещества и приспособления для их употребления.

    Коментарии (9)
    26 мая 2025, 21:29 • Новости дня
    Путин пообещал поддержку «Вкусно и точка» в случае возвращения McDonald’s
    Путин пообещал поддержку «Вкусно и точка» в случае возвращения McDonald’s
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Власти помогут компании «Вкусно и точка» в случае возможного возвращения McDonald’s на российский рынок, Россия не будет «стелить дорожку» для возвращения американской компании на рынок страны, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на встрече с деловыми кругами в Кремле заявил, что Россия не будет «стелить дорожку» для возвращения компании McDonald’s на рынок страны, передает ТАСС.

    Путин пообещал помощь руководству «Вкусно и точка» при урегулировании всех вопросов, связанных с возможным возвращением McDonald’s. Российский лидер спросил руководителя «Вкусно и точка» Олега Пароева о наличии права обратного выкупа у его «не очень добросовестных партнеров». Получив утвердительный ответ, Путин с юмором процитировал известную фразу: «Долги платят только трусы. Вот и здесь то же самое».

    Путин отметил, что подобные ситуации возникают и в других секторах экономики, когда западные компании желают вернуться. «Я говорю: пожалуйста, пусть возвращаются. Ну, только продумайте, на каких условиях. Если для вас выгодно, пожалуйста, возвращайтесь. Если что-то невыгодно, давайте сделаем так, чтобы было выгодно, вот и все», – указал Путин.

    Он подчеркнул, что условия возвращения должны быть выгодны российским игрокам, и пообещал всестороннюю поддержку. «У них там если право выкупа есть, наверняка это связано с каким-то временем, связано с какими-то условиями на какое-то количество лет. Я же все-таки по базовому образованию юрист, я знаю, что это такое. Если вы мне дадите договор, я сейчас полистаю, все покажу, как, что надо сделать. Есть специалисты у нас хорошие. Мы обязательно вам поможем», – отметил президент России.

    Президент России Владимир Путин пообещал зайти в ресторан «Вкусно – и точка».

    Путин сообщил, что Россия не намерена создавать особые условия для возвращения иностранных компаний, ранее ушедших с рынка, несмотря на возможное желание их вернуться.

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    26 мая 2025, 22:42 • Новости дня
    Вице-канцлер ФРГ опроверг снятие ограничений на оружие для ВСУ

    Вице-канцлер ФРГ опроверг изменение политики Берлина по дальности ударов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Никаких новых договоренностей по ограничению дальности ударов украинских сил, выходящих за рамки предыдущего курса правительства Германии, не заключалось, заявил вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль.

    Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг сообщения об изменении позиции Берлина по ограничению дальности ударов украинских сил с использованием немецкого вооружения, передает ТАСС. По его словам, никаких новых договоренностей, выходящих за рамки предыдущего курса правительства, не заключалось.

    Депутат Бундестага от СДПГ Ральф Штегнер заявил, что публичные заявления канцлера Фридриха Мерца о снятии лимитов на дальность «не приносят пользы» и отметил, что против всего, что ведет к расширению конфликта. Парламентарий призвал к новым дипломатическим усилиям.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений со стороны Британии, Франции, Германии и США по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину.

    Сара Вагенкнехт ранее сравнила поставки этих ракет на Украину с «объявлением войны» России.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае продолжения военных поставок Киеву буферная зона может охватить почти всю Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения европейских стран по снятию ограничений на дальность оружия создают угрозу для России.

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    26 мая 2025, 17:05 • Новости дня
    Путин: Ушедшие компании подставили российских партнеров

    Путин заявил об уходе западных компаний из России по принуждению

    Путин: Ушедшие компании подставили российских партнеров
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на факт давления западных политических кругов на компании, что привело к их уходу с российского рынка.

    Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России отметил, что ряд иностранных компаний покинул российский рынок под давлением западных политических элит, передает РИА «Новости». По его словам, это решение не было самостоятельным и стало результатом внешнего принуждения.

    Путин также добавил, что некоторые из ушедших компаний «подставили своих российских партнеров».

    Ранее Путин заявил, что зарубежные бренды обращаются к нему с просьбами о возвращении на российский рынок. Президент призвал обеспечить баланс при возвращении западных компаний. Он также заявил об уважении к оставшимся в России западным компаниям.

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