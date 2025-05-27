  • Новость часаМинобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине
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    Российские учебники вернут к единству по примеру СССР
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    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    11 комментариев
    27 мая 2025, 12:33 • Новости дня

    Украинский военный получил срок за теракт в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор военнослужащему состава украинских вооруженных сил за участие в террористическом акте на территории Курской области в ноябре 2024 года, сообщил Следственный комитет России.

    Обвиняемым стал стрелок-сержант войсковой части А-4699 Сергей Палайда, суд признал его виновным в совершении террористического акта, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Следствием установлено, что 13 ноября 2024 года Палайда незаконно проник на территорию России в составе подразделений ВСУ. В поселке Новый Путь Глушковского района Курской области он препятствовал эвакуации граждан, запугивал местных жителей применением оружия и неоднократно вел огонь по российским военным и гражданским лицам.

    В ходе боевых действий Палайда задержали российские военные. Его приговорили к 15 годам лишения свободы, из которых первые три года проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.

    Ранее во 2-м Западном окружном военном суде осудили бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Пасько по делу о вторжении в Курскую область.

    27 мая 2025, 00:30 • Новости дня
    Мерц заявлением об ударах по России напугал жителей Сувалкского коридора
    Мерц заявлением об ударах по России напугал жителей Сувалкского коридора
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Население приграничных районов Польши и Литвы испугано заявлениями канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойного оружия против России, люди начали массово покидать места проживания, пишет Bild.

    Как пишет Bild, наиболее тревожная обстановка сложилась в Сувалкском коридоре. Местные жители опасаются, что их регион станет первой целью в случае эскалации конфликта, которая может привести к изоляции стран Прибалтики от остального блока НАТО. Несмотря на то, что власти Литвы и Польши не объявляли официальной эвакуации, в приграничной зоне, по сообщению Bild, замечено усиленное присутствие военных подразделений, пишет «Московский комсомолец».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сувалкский коридор – это малонаселенный участок покрытой лесом равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Белоруссией и Калининградом. Он считается одной из самых уязвимых позиций НАТО. Этот участок служит основным сухопутным маршрутом для связи стран Балтии с другими странами альянса.

    Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину, со стороны Британии, Франции, Германии и США. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг сообщения об изменении официальной позиции Берлина по этому вопросу.

    Коментарии (26)
    26 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России
    Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых Украине.

    Он отметил, что теперь нет ограничений со стороны Британии, Франции, Германии и США, передает РИА «Новости».

    Мерц заявил: «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать».

    Канцлер добавил, что следующим шагом должно стать обеспечение Украины соответствующим дальнобойным оружием.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение стран ЕС обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus на Украину.

    Мерц заявлял, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

    Коментарии (37)
    26 мая 2025, 19:25 • Видео
    Мерц угрожает России ракетами

    «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    Коментарии (3)
    26 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Скачко оценил угрозы Трампа в связи с ударами России по Украине

    Политолог Скачко: Трамп не справляется с ролью «объективного рефери»

    Скачко оценил угрозы Трампа в связи с ударами России по Украине
    @ REUTERS/Kent Nishimura

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Дональд Трамп хочет быть миротворцем, то ему следует оценивать причинно-следственные связи тех или иных событий. Пока же его заявления намекают на когнитивный диссонанс у президента США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее американский лидер заявил о недовольстве действиями России на Украине и возможных санкциях против Москвы, а также раскритиковал Владимира Зеленского.

    «Заявления Дональда Трампа с критикой в адрес Москвы и Владимира Зеленского следует рассматривать как политическую игру. Президент США своими действиями, часто противоречащими друг другу, пытается скрыть подлинные цели», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    По его мнению, республиканец может быть заинтересован в конфликте в Европе, чтобы оказывать политическое давление на страны ЕС. «По задумке Трампа, украинский кризис если и должен продолжаться, то только руками и на деньги европейцев. Посредническая же роль Соединенных Штатов предполагает, что Белый дом лишь снимет сливки с происходящего», – полагает собеседник.

    «Пока американский лидер, с одной стороны, выступает за миротворчество, а с другой – поддерживает этот конфликт. Судить о реальных мотивах Вашингтона можно будет, когда закончатся поставки вооружений на Украину, согласованные еще администрацией Джо Байдена. Если республиканец продолжит тот же курс, что и его предшественник, то все разговоры о мире не стоят и выеденного яйца», – отметил эксперт.

    Скачко на этом фоне напомнил, что после разговора с Владимиром Путиным президент США выступал против санкций в отношении Москвы, назвав их бессмысленными и мешающими развитию экономики. «Менее чем через неделю его риторика несколько изменилась и теперь Трамп допускает новый сценарий. Что у него: когнитивный диссонанс?» – риторически задается вопросом собеседник.

    Примечательно, что угроза прозвучала на фоне ударов ВС России по военным целям на Украине. «Почему в Вашингтоне не говорят о том, что действия российской армии стали ответом на атаки украинских сил, которые сопровождаются разрушением гражданских объектов, убийством мирных жителей?» – возмутился политолог.

    По его оценкам, в этом проявились типичные для Запада двойные стандарты, которые противоречат посреднической роли. «Если Трамп хочет быть миротворцем, то ему следует оценивать причинно-следственные связи тех или иных событий. Скажем, условный рефери на ринге может наблюдать только за соблюдением правил, но никак не принуждать одного более сильного боксера уступить другому», – подчеркнул аналитик.

    Что касается критики Владимира Зеленского, то она из уст Трампа стала обыденностью. «Республиканец глубоко презирает Зеленского. Но глава Белого дома – политик, и до тех пор, пока ему нужен такой человек на Украине, он его будет поддерживать. Повторю, будет ли это выражено так же активно, как при Байдене, увидим совсем скоро», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп выразил недовольство из-за действий Владимира Путина на Украине и сообщил, что «абсолютно» точно рассматривает возможность введения санкций против России. Он указал, что стороны ведут переговоры, а в это время Киев и другие украинские города обстреливаются ракетами.

    О том, что до этого ВСУ ежедневно атаковали российские регионы беспилотниками, американский лидер не упомянул. Кроме того, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщал, что во время визита Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских БПЛА, и «вертолет президента России был фактически в эпицентре отражения».

    Трамп указал, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным, но теперь с ним «что-то случилось». «Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается, но если он ее получит, это приведет к падению России!» – написал президент США в Truth Social.

    Раскритиковал глава Белого дома и Владимира Зеленского. Его высказывания создают проблемы Украине, отметил президент США. «Мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», – добавил республиканец.

    Напомним, в последние дни Минобороны сообщило о нескольких крупных ударах по объектам на Украине. 23 мая целью российской армии стал контейнеровоз с военным грузом, следовавший в порт Одессы, и склад контейнеров в этом порту. При ударе был использован комплекс «Искандер».

    В ночь на 24 мая военное ведомство отчиталось о групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования и дронами по предприятию, выпускающему ракеты и ударные беспилотники. В следующую ночь были атакованы центры радиотехнической разведки и спутниковой связи и предприятия военно-промышленного комплекса Украины, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны.

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    26 мая 2025, 19:56 • Новости дня
    На Западе закончились современные ракеты Patriot для Украины

    Германия решила отправить Украине устаревшие ракеты Patriot

    На Западе закончились современные ракеты Patriot для Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Германия готовится предоставить Украине старые ракеты PAC-2 для комплексов ПВО Patriot, сохраняя новейшие модификации для собственных нужд.

    Газета The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата сообщает, что Германия не планирует передавать Украине модернизированные ракеты PAC-3 для комплексов Patriot, а ограничится поставкой устаревших PAC-2. По словам источника, такие ракеты считаются малоэффективными для перехвата баллистических целей, пишет ТАСС.

    Информация о точных сроках поставок пока отсутствует. Ранее стало известно, что США разрешили Германии отправить Украине 100 ракет Patriot и 125 ракет большой дальности, произведенных на территории Соединенных Штатов. Такое разрешение необходимо, поскольку экспорт этих вооружений невозможен без согласия американских властей.

    По информации WP, решение Вашингтона о передаче вооружений было принято после сделки между Киевом и США по добыче полезных ископаемых. Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что Украина просила новые установки и боеприпасы Patriot, однако даже у Соединенных Штатов их сейчас нет. По словам Рубио, союзники по НАТО не хотят расставаться с современными системами Patriot, а потому Украине предложены менее современные варианты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон одобрил передачу Германией Киеву 100 ракет для комплексов ПВО Patriot и 125 ракет большой дальности. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о невозможности передачи ракет Taurus на Украину из-за необходимости длительного обучения военных. Правительство Германии готовит меры по максимальному ограничению публичного раскрытия сведений о количестве и видах оружия, поставляемого Киеву.

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    26 мая 2025, 22:42 • Новости дня
    Вице-канцлер ФРГ опроверг снятие ограничений на оружие для ВСУ

    Вице-канцлер ФРГ опроверг изменение политики Берлина по дальности ударов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Никаких новых договоренностей по ограничению дальности ударов украинских сил, выходящих за рамки предыдущего курса правительства Германии, не заключалось, заявил вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль.

    Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг сообщения об изменении позиции Берлина по ограничению дальности ударов украинских сил с использованием немецкого вооружения, передает ТАСС. По его словам, никаких новых договоренностей, выходящих за рамки предыдущего курса правительства, не заключалось.

    Депутат Бундестага от СДПГ Ральф Штегнер заявил, что публичные заявления канцлера Фридриха Мерца о снятии лимитов на дальность «не приносят пользы» и отметил, что против всего, что ведет к расширению конфликта. Парламентарий призвал к новым дипломатическим усилиям.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений со стороны Британии, Франции, Германии и США по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину.

    Сара Вагенкнехт ранее сравнила поставки этих ракет на Украину с «объявлением войны» России.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае продолжения военных поставок Киеву буферная зона может охватить почти всю Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения европейских стран по снятию ограничений на дальность оружия создают угрозу для России.

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    26 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Глава разведки Украины признал русское влияние на украинских беженцев за границей

    Глава разведки Украины обеспокоен влиянием РПЦ на украинских беженцев в Европе

    Глава разведки Украины признал русское влияние на украинских беженцев за границей
    @ nikolsobor.org

    Tекст: Ольга Иванова

    Многие украинцы, покинувшие страну во время спецоперации, начали посещать храмы Русской православной церкви в Европе, включая Польшу и Германию.

    Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил, что часть из шести с половиной миллионов украинцев, покинувших страну из-за конфликта, посещают храмы Русской православной церкви, передает РИА «Новости». По его словам, многие украинцы уехали в разные страны Европы, такие как Польша, Германия, Италия и Черногория, где есть приходы РПЦ, и оказываются под ее влиянием.

    Иващенко отметил, что на Украине Служба безопасности Украины ограничивает деятельность канонической Украинской православной церкви по причине предполагаемых связей с РПЦ, однако за границей такие меры не применяются. Он посетовал, что в других странах украинцы могут свободно посещать Русскую православную церковь.

    В интервью агентству «Укринформ» он также заявил: «Часть из 6,5 млн украинцев, которые в связи с войной выехали за границу, подпадают под влияние Русской церкви… Люди уехали в Польшу, Германию, Италию, Черногорию – кто куда. А там тоже русские».

    Иващенко добавил, что за пределами Украины люди, посещающие РПЦ, находятся под юрисдикцией местных законов, а не под контролем украинских спецслужб, что он считает проблемой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр культуры Украины сообщил, что мощи святых в Киево-Печерской лавре могут быть вывезены за границу после проверки их сохранности.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что священникам, посещающим зону боевых действий, следует обратить внимание на опасность распространения неоязыческих настроений среди военных.

    Президент России Владимир Путин сравнил гонения на церковь на Украине с «расстрелом», который не замечают во всем мире, и предупредил, что «это аукнется».

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    27 мая 2025, 06:22 • Новости дня
    Один из лидеров «Правого сектора» уничтожен в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской области Украины уничтожен один из лидеров украинской националистической организации «Правый сектор» (признана террористической, экстремистской и запрещена в России) Владимир Скляр, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Скляр также был известен под позывным «Череп». Рогов сообщил, что «согласно подтвержденной информации», Скляр был уничтожен в Юнаковке, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сообщалось, что уничтожен один из командиров «Правого сектора» Василий Малкович. В марте стало известно, что ликвидирован лидер «Правого сектора*» во Львовской области Михаил Алексеев.


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    27 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    ВСУ перебросили на Сумское направление военных с границы с Молдавией

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины перебросили на Сумское направление Черновицкий погранотряд (31-й погранотряд), который прежде ловил уклонистов на границе с Молдавией.

    Кроме того, связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер» сообщает, что российские морпехи «смогли буквально за несколько дней разгромить подразделения элитного 78-го десантно-штурмового полка», Львовской 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 15-го погранотряда – сводного штурмового подразделения погранслужбы Украины.

    Также российские войска «продолжают успешные действия на данном участке фронта, продвинувшись в Водолагах, Юнаковке», в «окрестностях населенных пунктов и приграничных лесополосах».

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены четыре боевые группы ВСУ.

    На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено пять единиц вражеской техники. «ВСУшники в темное время суток пытаются самовольно оставить позиции в приграничных лесополосах и скрыться в глубине Сумской области. Вражеские операторы БПЛА наносят огневое поражение по своим «побратимам», пытаясь остановить бегство деморализованных штурмовиков», – говорится в сообщении.

    Указывается, что «за сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 20 на Теткинском направлениях)».

    Напомним, российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области. В Юнаковке уничтожен один из лидеров украинской националистической организации «Правый сектор» (признана террористической, экстремистской и запрещена в России) Владимир Скляр.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о решении украинских властей назвать 31-й пограничный отряд в честь генерал-хорунжего Александра Пилькевича.

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    27 мая 2025, 09:45 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попыток европейских стран препятствовать миру на Украине
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попыток европейских стран препятствовать миру на Украине
    @ Xinhua/Xie E/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия запросила провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    В своем Telegram-канале он указал, что инициатива связана с угрозами для международного мира, которые исходят от некоторых европейских государств. По его словам, эти страны пытаются препятствовать мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Полянский уточнил, что европейские спонсоры Киева инициировали собственное заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое запланировано на 29 мая в 22:00 по московскому времени. В ответ Россия подала встречный запрос, предложив обсудить угрозы международной безопасности из-за вмешательства ряда европейских государств.

    Дипломат выразил ожидание, что заседание, инициированное Москвой, будет назначено на 30 мая в 17:00 по московскому времени.

    В апреле Россия запрашивала консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергетике.

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    26 мая 2025, 14:43 • Новости дня
    Госдолг Украины резко вырос за апрель

    Tекст: Евгения Караваева

    Объем государственного долга Украины за апрель 2025 года увеличился почти на 5%, превысив 180 млрд долларов по данным властей страны.

    Государственный долг Украины увеличился за апрель почти на 5% и составил 180 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на главу финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева.

    «За апрель 2025 года сумма государственного долга в гривневом эквиваленте увеличилась на 5% (+357,1 млрд гривен), в валютном – на 4,8% (+8,2 млрд долларов)», – написал Гетманцев в Telegram-канале.

    По его данным, на 30 апреля совокупный госдолг и гарантированный государством долг в гривне составил 7,480 трлн, в валютном эквиваленте – 180 млрд долларов.

    Гетманцев отметил, что с января по апрель долг вырос на 8,4%, или на 13,9 млрд долларов. Основная часть увеличения произошла за счет роста задолженности перед Евросоюзом, которая составила 13,1 млрд долларов за четыре месяца благодаря нескольким траншам по различным программам.

    Депутат добавил, что в структуре украинского госдолга 74,5% приходится на внешний долг. Бывший премьер Николай Азаров подчеркивал, что страна не сможет обслуживать долг без постоянной помощи Запада. Издание «Экономическая правда» прогнозировало, что в 2025 году госдолг Украины достигнет 110% от ВВП.

    Власти в Киеве признают, что самостоятельно финансируют только военные расходы, а остальные статьи бюджета покрываются зарубежной поддержкой, причем большая часть средств предоставляется в виде кредитов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд России удовлетворил ходатайство Газпрома об увеличении неустойки для «Нафтогаза Украины». Сумма превысит 1,35 млрд долларов вместе с расходами на арбитраж. А министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет, несмотря на рост госдолга.

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    26 мая 2025, 14:18 • Новости дня
    WP: США боятся разозлить Россию поставками оружия Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские власти стараются не афишировать новые поставки вооружения Киеву, чтобы предотвратить возможное ухудшение отношений с Россией и срыв переговоров, пишет The Washington Post (WP).

    Администрация президента воздерживается от громких заявлений о поставках оружия Украине из опасения спровоцировать негативную реакцию России, сообщает WP, передает ТАСС. По данным европейских чиновников, Белый дом полагает, что такие действия могут поставить под угрозу возможные мирные переговоры.

    «Теперь они, по всей видимости, думают, что если сделают громкое заявление о поставке ракет Patriot Украине, это очень разозлит президента России Владимира Путина. Они, скорее всего, очень обеспокоены тем, что это может поставить под угрозу любые потенциальные мирные переговоры», – отметил собеседник издания.

    В Киеве, согласно публикации, считают, что США готовы лишь продать боеприпасы к зенитно-ракетным комплексам Patriot, а не передать их бесплатно, как это делала предшествующая администрация.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поставки вооружения Киеву не были прекращены, но решения о формировании новых пакетов военной помощи пока не принято.

    Владимир Зеленский сообщал о планах Украины приобрести у США большой пакет оружия, включая 10 зенитных ракетных комплексов Patriot, за средства, которые Киев готов найти для этой сделки.

    Коментарии (3)
    27 мая 2025, 10:49 • Новости дня
    Мерц: Ограничения по дальнобойному оружию для Украины сняты уже давно
    Мерц: Ограничения по дальнобойному оружию для Украины сняты уже давно
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

    Мерц уточнил, что страны, которые ранее устанавливали ограничения дальнобойности, уже давно отказались от этих условий, передает РИА «Новости».

    По словам канцлера, Украина имеет право использовать полученное западное вооружение, включая удары по военным целям на территории России за пределами своих границ. Он подчеркнул, что озвучил это положение еще накануне в Берлине, а сама договоренность была достигнута значительно раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия засекретила поставки вооружений Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину со стороны Британии, Франции, Германии и США. Мерц добавил, что следующим этапом должно стать предоставление Украине дальнобойных вооружений. Он также заявлял, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

    Коментарии (3)
    27 мая 2025, 03:49 • Новости дня
    WSJ сообщила о нежелании Трампа вводить банковские санкции против России
    WSJ сообщила о нежелании Трампа вводить банковские санкции против России
    @ Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США обсуждает возможность введения дополнительных санкций против Москвы, но вряд ли это будут банковские санкции, пишет Wall Street Journal.

    Источники Wall Street Journal заявили, что президент США Дональд Трамп изучает возможность на этой неделе ввести санкции против Москвы. При этом не исключено, что Белый дом откажется ужесточать санкции, передает РБК.

    Президент США также рассматривает вариант выхода из процесса урегулирования конфликта на Украине, если не удастся достичь прорыва в ближайшее время.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила: «Президент Трамп ясно дал понять, что хочет заключить мирное соглашение путем переговоров. Президент Трамп также предусмотрительно оставил все варианты открытыми».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства выразил недовольство действиями России и заявил, что рассматривает вариант ужесточения санкций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что заявления президента США связаны с напряженностью момента и эмоциями.

    Президент США заявил, что конфликт на Украине – это конфликт России и Украины, а также экс-главы американского государства Джо Байдена, но это «не война Трампа». Как пишет New York Times, Трамп заявил европейским лидерам и Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт.

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    27 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    @ Messyasz Nicolas/Pool/ABACA/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    План ряда стран Европы по отправке войск на Украину фактически признан «мертвым» из-за отсутствия поддержки со стороны США, без которой реализация невозможна, сообщает The Financial Times.

    Издание пишет, что план по отправке войск на Украину, предложенный рядом европейских стран, начали называть «мертвым», передает РИА «Новости».

    Газета ссылается на неназванного европейского чиновника, который отметил, что этот проект не может быть реализован без помощи США, а Вашингтон не намерен ее предоставлять.

    В то же время неназванный французский дипломат опроверг позицию коллеги, заявив, что такие заявления «сильно преувеличены» и не соответствуют действительности. Дипломат также подчеркнул, что ряд европейских стран по-прежнему продолжают работу над соответствующими планами, действуя «в обычном темпе».

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что отправка немецких военных на Украину возможна только при наличии международного мандата.

    Премьер-министр Польши Туск подтвердил отказ направлять польские войска на Украину.

    Президент Франции Макрон допустил возможность военного ответа для потенциальных миротворцев на Украине в случае их нападения.

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    27 мая 2025, 03:22 • Новости дня
    «Википедия» не удалила фейки о спецоперации на Украине
    «Википедия» не удалила фейки о спецоперации на Украине
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Википедия», которая принадлежит компании Wikimedia Foundation, не удалила 232 противоправных материала, в том числе 133 материала с фейками о специальной военной операции на Украине, сообщил Роскомнадзор.

    В пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что администрация ресурса «занимает антироссийскую позицию» и «игнорирует законные требования Роскомнадзора», передает РИА «Новости».

    «На сегодняшний день неудаленными остаются 232 противоправных материала. Из них 133 содержат фейки о ходе специальной военной операции», – говорится в сообщении.

    В числе неудаленного контента есть экстремистские и террористические публикации, сведения о вовлечении несовершеннолетних в опасные действия (руфинг, зацепинг), инструкции по изготовлению взрывчатки, а также материалы с суицидальной и наркотической тематикой.

    Wikimedia Foundation неоднократно привлекалась к административной ответственности за отказ удалять запрещенную информацию. В 2024 году российские суды назначили компании штрафов на сумму 9 млн рублей, в 2025 году общая сумма штрафов составила 3,5 млн рублей.

    Ведомство отмечает, что в отношении Wikimedia Foundation действует мера понуждения – поисковые системы информируют пользователей о нарушении российской законодательной базы иностранной компанией. Роскомнадзор подчеркнул, что обладает необходимым инструментарием для «мотивации» зарубежной организации соблюдать российские законы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что западные страны часто используют пропаганду в «Википедия», где статьи переписываются в угоду политической ситуации и особенно на фоне кризиса на Украине.

    Эксперты отмечали, что «Википедия» остается популярным ресурсом, но это не означает допустимости нарушений закона и интернет-энциклопедия может быть заблокирована.

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