Верховный суд предложил не лишать свободы впервые попавшихся с наркотиками

Tекст: Вера Басилая

Верховный суд России предложил смягчить наказания для граждан, впервые совершивших преступления, связанные с незаконным хранением, приобретением или изготовлением наркотиков без цели сбыта, передает ТАСС.

Соответствующий законопроект подготовлен пленумом суда и предусматривает, что вместо лишения свободы можно будет чаще назначать обязательное лечение от наркозависимости, а также медицинскую и социальную реабилитацию.

Верховный суд отметил, что за последние 20 лет законодательство ужесточалось, однако анализ судебной практики показал избыточность санкций за преступления без цели сбыта. Судьи подчеркивают, что часто такие деяния совершают наркозависимые, нуждающиеся в медицинской помощи, а не в изоляции от общества.

Законопроект предлагает исключить наказание в виде лишения свободы за впервые совершенные преступления по ч. 1 ст.228 (незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотиков без цели сбыта в значительном размере), ч. 1 ст. 231 (культивирование растений) и ст. 233 УК РФ (выдача или подделка рецептов). Эти преступления относятся к небольшой тяжести. Суд также сможет возложить на осужденных обязанность пройти лечение и реабилитацию.

Кроме того, Верховный суд инициировал снижение максимальных сроков наказания за хранение наркотиков в крупном и особо крупном размере без цели сбыта: с десяти до пяти лет по ч. 2 ст. 228 УК РФ и с 15 до 10 лет по ч. 3. По статистике суда, максимальные сроки назначаются крайне редко, что свидетельствует о необходимости корректировки санкций.

Законопроект также предусматривает возможность отсрочки наказания для впервые осужденных по ч. 2 ст. 228 УК РФ, если они добровольно изъявили желание пройти курс лечения. Кроме того, отменяется правило приравнивания одного дня под стражей к одному дню лишения свободы для осужденных по этим статьям, как это сейчас действует для обвиняемых в терроризме.

Документ разработан во исполнение поручения президента России после заседания Совета по правам человека 4 декабря 2023 года. В пояснительной записке подчеркивается, что проект не означает кардинальной либерализации, а направлен на снижение избыточной репрессии и гармонизацию уголовно-правового регулирования.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности за сбыт наркотиков с шестнадцати до четырнадцати лет.

В МВД отметили, что злоумышленники используют объявления о высокооплачиваемой работе курьером для вовлечения подростков в наркоторговлю и обещают им отсутствие ответственности.