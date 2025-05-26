Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?0 комментариев
Минсельхоз прокомментировал идею запрета ввоза огурцов в Польшу
Минсельхоз России подчеркнул приоритет развития экспорта и обеспечения внутреннего рынка после призывов польских фермеров ввести эмбарго на российские огурцы из-за роста их импорта.
Минсельхоз прокомментировал предложение польских фермеров ввести запрет на ввоз российских огурцов, передает ТАСС. Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин заявил: «Наша задача обеспечивать собственные потребности и выходить на внешние рынки».
Ранее глава польской Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаш Гвиздала сообщил порталу O2, что в январе 2025 года импорт огурцов из России в Польшу достиг рекордного уровня. В ответ на это польские производители призвали ввести эмбарго, объясняя это недобросовестной конкуренцией со стороны российских поставщиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика договорились о начале поставок яблок на российский рынок. Еврокомиссия изучает возможность ограничения импорта сельхозпродукции России в Евросоюз. МИД России назвал извращением желание Польши ввести эмбарго на агропродукцию из России.